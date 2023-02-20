市府發言人閃辭 藍議員：「幕後指導員」讓人身體不適？
台北市政府發言人羅旺哲今（20）日下午以「健康因素」為由，無預警宣布辭去發言人一職，市府方面也證實，並宣布由副秘書長王秋冬兼任發言人一職，由於羅旺哲隨著市長蔣萬安上任至今，不到兩個月就閃辭也引發各界議論。
記者丁上程／台北報導
對此資深國民黨台北市議員秦慧珠就意有所指，表示發言人後面還有一堆「幕後指導員」，那就真的容易讓人「身體不適」。秦慧珠也建議蔣萬安，可以請市政顧問殷瑋來當發言人，「應該會做的很好吧！他不是很多議員的師父嗎？」
秦慧珠表示，羅旺哲從去年隨著蔣萬安上任，不到兩個月就以健康因素為由請辭，「這實在有點詭異，35歲年紀輕輕，幹了兩個月身體就出狀況？是原來身體就不好，還是市府把人操壞了，還是只是找個無害的理由跳船了？」
秦慧珠直言，自己印象中尚未與羅旺哲見過面，但每天都會關注他如何說明或回應市府新聞，感覺還算中規中矩，但市府是一部超大型機器，要把每個市政問題都搞清楚，真的需要嫻熟市政，只有跑跑黨政新聞的新秀，至少短期內難以做到。
「如果像媒體所說的，發言人後面還有一堆『幕後指導員』，那真的是更讓人容易『身體不適了』！」秦慧珠意有所指表示，發言人快閃，會讓蔣市長領導統禦力受質疑，也會讓蔣市長團隊的戰力打折，「我建議，市長可以請市政顧問殷瑋來當發言人，應該會做的很好吧！他不是很多議員的師父嗎？」