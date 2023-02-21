財經小辭典／星宇股價漲翻！興櫃與上市櫃有何不同？

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至於興櫃股票的交易方式，與一般上市（櫃）股票有什麼不同？興櫃股票主要採與推薦證券商議價交易方式，和一般上櫃股票的等價交易及上市股票的競價交易不同，興櫃股票最低成交單位1股，交易時間也較一般上市櫃股票長，從上午9時至下午3時，而且無漲跌幅限制，但以現款現貨為之，不得為信用交易及當沖。
投資人可委託證券經紀商將其委託資料輸入興櫃股票電腦議價點選系統，與推薦證券商議價交易，如其每筆交易的數量應在10萬股（含）以上，投資人亦可不透過興櫃股票電腦議價點選系統，直接在推薦證券商營業處所與推薦證券商進行議價交易。
那要如何才能買賣興櫃股票？依點選系統內議價與點選系統外議價這2種議價方式而有不同，前者必須在該興櫃股票的推薦證券商總公司或任一分公司開立櫃檯買賣帳戶，後者則在任何1家證券經紀商開立櫃檯買賣帳戶，即可透過該證券經紀商與所有的推薦證券商議價買賣興櫃股票。
若已開立過櫃檯買賣帳戶的人，就不須另外開戶，只要簽署興櫃股票風險預告書，就可用相同的交易帳戶買賣興櫃股票，而且集中保管存摺與銀行存款存摺也不用更換，與一般上市（櫃）股票相同，興櫃股票交易只有在賣出時應由證券商代徵證券交易稅，稅率為賣出成交金額之千分之3，交易手續費上限為千分之5。
不過，相較一般上市櫃股票交易有10%的漲跌幅限制，興櫃股票交易是沒有漲跌幅限制，因此股價一天有可能飆漲50%、100%都有可能，相對的要跌的時候也可能一天就崩跌，因此，交易風險相對比上市櫃股票更高，這也是為什麼近來星宇航空股價飆漲，更成為「新航空股王」後，證券分析師特另提醒，星宇近幾個交易日大漲逾百點，短線恐有震盪，加上興櫃的交易量較少，且沒有漲跌停的限制，追價的過程中還需關注量與價的風險。