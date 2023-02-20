宋逸民教會遭爆每月提醒教友給錢！陳維齡哽咽求千萬奉獻
由宋逸民、陳維齡夫妻主導的「藝起發光」教會風波持續延燒，日前遭前教友阿Ben爆料涉嫌逃漏稅、要求簽空白勞報單，宋逸民則反擊稱無稽之談，目前已交由國稅局調查。不過，近日又有前教友匿名爆料，表示這些年從未拿到收據，也曝光陳維齡2021年向教友募款968萬擴堂的影片，表示教會每月都在群組提醒教友付款，使他承受不小經濟壓力。
娛樂中心／綜合報導
宋逸民夫妻先前曾強調「沒有」強迫教友奉獻，但根據《聯合報》報導，匿名爆料的教友曬出影片，內容為陳維齡在聚會中以PPT方式擬定「建殿勇士分期方案」，一開始還哽咽，先是報告總共要募1000萬，並解釋沒錢可以「分期付款」，奉獻10萬以上有分為1年及2年的「建殿計畫」，若選2年月付4167元，1年則是月付8333元，且每月「藝起發光」群組還會提醒教友們付錢，讓爆料教友壓力頗大。
而《自由時報》則是報導，匿名教友表示陳維齡在前年12月向教友們說明「募款擴堂」計畫，內容提及新堂、主堂裝潢500萬元，房租每個月13萬元，三年房租含管理費則為468萬元，加總起來為968萬元。報導也指出，關於藝起發光與前教友們的紛爭，目前已有一位演藝圈大咖出面，希望事件能和平圓滿落幕。對此，《NOWnews今日新聞》也詢問藝起發光，不過至截稿前仍未得到回應。（編輯：郭佩蓉）