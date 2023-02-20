監視器外流藍喊送紀律委員會 羅致政：一切按程序調閱
內政部前部長徐國勇日前於政論節目上揭露，民進黨立委何志偉在九合一競選期間，將陳時中沙畫放置在辦公室的走廊外的監視器畫面，根據立院調查報告出爐，說明該影片並非立院行政人員外流，也非立院原始影像資料，另提及管姓、羅姓立委國會辦公室曾調閱相關監視器影像。國民黨立法院黨團今（20）日要求要將前立委管碧玲、立委羅致政交送紀律委員會。對此民進黨團表示尊重；羅致政則回應，一切按程序調閱，自己沒去看影片，而是透過辦公室同仁前往，被要求不能側錄，沒有影片外流問題。
記者陳威叡／台北報導
國民黨團今日召開記者會，總召曾銘宗表示，根據立法院調查結果，管碧玲、羅致政國會辦公室曾申請調閱相關監視器影像資料，質疑不管是誰，立法院相關監視器影像資料竟被媒體播放，公然介入派系的鬥爭，此事已關係到國會尊嚴，為維護立法院尊嚴，要求將兩人送交紀律委員會調查。
對此民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬認為，要調閱立法院監視器畫面有相關規定，立委可透過書面調閱公開場合的監視器，國民黨團先前也曾調閱過議場後門的衝突影片，而本次調閱地點為走廊是公共場合，若國民黨要做政治攻擊，送紀律委員會也只能尊重。
羅致政則說，自己辦公室與何志偉辦公室在同一樓層，而在不該放砂畫跟垃圾的公共區域，發生這樣的事件，是否會引起公安問題，當然有權利去了解事實真相。而調閱過程一切照程序進行，他也沒有去看影片，而是請辦公室同仁前往觀看再回報內容，同仁當時已被要求不能側錄，因此沒有影片外流的問題。
羅致政表示，調閱立法院公共區域的監視器畫面，有其相關規定，更何況國民黨也曾經調閲院區內的監視器內容，請國民黨不要無限上綱、政治操作，反問若今天被放在地上的砂畫是台北市長蔣萬安的畫作，「國民黨團會不會去調畫面了解狀況？」