何戎再喊話「宋逸民出面解釋」　一件事必須先釐清

由宋逸民夫妻主導的「藝起發光」近來又捲入逃稅爭議，前教友阿Ben（白吉勝）、徐小可日前收到國稅局補稅通知，名目是「藝起發光執業所得」，質疑教會假報教友薪資涉嫌逃漏稅，而宋逸民則是公開他親簽的勞報單打臉，阿Ben隨後又說自己當時僅簽個資，不明白宋逸民的背後目的，雙方各說各話，阿Ben表示就交由國稅局去查出真相。對此，在藝起發光還是協會時，擔任第三屆理事的何戎，今（20）日出席活動時，也喊話宋逸民出面說清楚。
記者侯家瑜/綜合報導
何戎不明白「藝起發光」由協會轉成教會的原因，二度喊話宋逸民後，對方依舊未正式說明，他表示：「大家可以去查詢這屆的理事名單有哪些人，名單又是如何產生？因為第四屆的成員會是第三屆的理監事去開會討論，因為我當時沒有開到會，所以本屆（第四屆）的成員，是否是上一屆理監事所決定，大家可能還是需要去問個清楚。」
此外，關於小甜甜稱在宋逸民教會受到傷害，何戎再次強調：「我不知道他（宋逸民）私下是否有和小甜甜示意，但至少也需要一個公開道歉。」至於王瑞玲形容藝起發光猶如直銷團體，何戎則說：「每個教會都有他的運作模式、經營方式，所以這點我能理解，而阿Ben、徐可夫妻當初也是第一次接觸教會，他們離開後才發現藝起發光與其他教會的差異，所以他們確實可以提出質疑，教會方解釋清楚就好。」