1040萬台人電話號碼被惡意兜售！外洩個資冠軍則是「它」
Gogolook聯手刑事局以及國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence發佈「Gogolook 2022年度詐騙報告：個資外洩篇」獨家揭露亞洲市場個資外洩情勢調查。Gogolook指出台灣恐有1,040萬人電話號碼曾遭外洩，且最容易外洩三大個資包含「登入密碼」、「電話號碼」以及「姓名」。
記者周淑萍/綜合報導
個資外洩是展開詐騙的第一步，常見大規模外洩的多為企業或政府資料庫遭駭，零星事件則出現在民眾誤入釣魚網站、陌生問卷表單，甚至是心理測驗遊戲中填寫個人資訊等場景所造成。為從上游防堵詐騙威脅，Whoscall開發商Gogolook與國際數位風險保護服務供應商Constella Intelligence合作，針對包含台灣在內的數個主要市場進行電話號碼外洩程度調查。
根據調查結果顯示，馬來西亞以73%的電話號碼外洩率最為嚴峻，台灣則以65％居次，日本一樣也有高達56%的外洩率。根據我國戶政司統計，20歲至65歲人口約1,600萬人為推估，全台約有1,040萬人的手機號碼資訊遭到外洩與惡意兜售。
至於哪類個資外洩狀況最嚴重？根據本次調查，台灣、泰國、馬來西亞前三名高頻外洩個資皆為登入密碼、電話號碼、姓名，而國籍、Email、地址、出生年月日則位居四到七名，排序略有差異，而日本、韓國的好發外洩個資則為姓名、登入密碼、電話號碼。舉例不同個資外洩後的風險情境，登入密碼的外洩可能造成網銀帳號遭盜取、失去社群帳號控制權等；當詐騙集團掌握民眾的姓名與電話號碼，甚至是付款、購物紀錄，便能輕易的展開詐騙電話與簡訊攻勢；若是姓名與地址遭到外洩，就要小心「包裹貨到付款詐騙」隨時上門了！鼓勵民眾多加利用線上服務的二階段認證、定期更換高強度密碼，以及透過Whoscall辨識陌生電話與簡訊。