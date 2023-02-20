饒慶鈴、張善政合體行銷　桃園市民享鳳梨釋迦優惠價

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2月份正值台東鳳梨釋迦盛產季，為讓更多國人品嚐台東優質水果，因此才有今天的行銷推廣活動。張善政表示，饒慶鈴過去曾邀請他擔任台東縣的縣政顧問，因此他責無旁貸，要擔任台東鳳梨釋迦的代言人。桃園市政府已持續努力促銷台東鳳梨釋迦，從農曆春節開始，農業局透過農會系統即已銷售約2萬斤，而經發局與桃園企業體系合作，目前也訂購近2萬斤，總計桃園訂購量已逾4萬斤，且訂單量陸續上升。
饒慶鈴指出，鳳梨釋迦在台東縣是非常重要的經濟作物，以往每年有高達近40億元的外銷收入，以銷往中國大陸為主，今年因外銷受阻，十分感謝桃園市政府主動協助認購，本次訂購的鳳梨釋迦是採取「產地直送」，農民採收後將直送至消費者手上，2至4月仍有一批鳳梨釋迦上市，希望國人一同「拉尾盤」，讓農民一年的辛苦有所收穫。
農業局長陳冠義表示，台東縣鳳梨釋迦種植面積高達逾2800公頃、產量約1萬9000公噸，農民一整年的辛勞就等待收穫的時節。鳳梨釋迦的產季從過年前開始，2月來到盛產期，為優惠桃園市民，「購夠台東」官網設置「桃園市政府專區」（網址：https://www.gogotaitung.com/categories/桃園市政府專區），提供每盒10斤的台東釋迦含運優惠價500元，同一地址訂購50盒，每盒更享優惠價450元，讓市民可以用實惠價格，享用營養好吃的台東釋迦。
另外，市府觀旅局也和飯店業者合作，運用鳳梨釋迦、樹豆、小米、金針花、紅藜等台東農特產，設計出「台東月饗宴」料理及住房優惠活動，讓來桃園旅遊的民眾可以輕鬆享受台東美食。