MixerBox開學首週Top 10 爸媽神隊友「從前從前」奪冠
全台最多人使用的免費音樂播放神器MixerBox，昨(20)日公佈了上週Podcast Top 10，而上週剛好是開學第一週，從前10名的名單中可以看到有4個頻道為說故事節目，顯示開學後，家長可能在接送孩子的通勤路上，或是睡前儀式都會選擇親子故事頻道，一來能讓孩子從故事裡獲得新知，同時也能讓自己稍稍喘口氣，因此，本週Top10就包辦了4席。
記者周淑萍/綜合報導
MixerBox昨(20)日公布了上週Podcast頻道最熱門的前10名，上週一(2/13)適逢學生開學，也因此讓排名稍稍洗牌。本週冠軍是聲音溫暖親切，由童話阿姨主持的「從前從前」，從故事裡面引導孩子正確的觀念，每一集10分鐘左右，讓家長可以稍稍喘口氣，可說是現代爸媽最強而有力的神隊友之一，成功擠下霸榜多次的「媽爹講故事」。媽爹講故事本週暫居亞軍，頻道裡的華爸鳥媽，希望透過童話、寓言、歷史、科普開啟孩子不同的視野，可稱之為育兒神器。同樣說故事頻道還有「Gk爸爸原創故事繪本」為第5名；「欖仁媽媽說故事」則為第10名。
此外，向來熱門的新聞、財經、社會文化、真實犯罪類型的頻道也都一一回到榜單內。觀點精闢，內容聚焦財經、國際、趨勢的「聽天下：天下雜誌Podcast」強勢登上第三名。讓人又愛又怕的「故弄玄虛」，用對話的方式帶聽眾進入神秘案件，一聽就上癮，成為本週第4名。其他熱門頻道像是「好味小姐開束縛我還你原形」是第6名、「股癌 Gooaye」為第9名，上榜大多是熟面孔，唯獨「王凱開麥啦」是本週新進榜節目，不管是生活閒聊或是新知訪談都能透過他的聲音帶領聽眾進到新世界。
同時也提醒MixerBox用戶，如果歌單因 FB 無法登入而遺失，可以嘗試到 MixerBox 播放器 App 中的「我的(iOS)/媒體庫(Android)」頁面中的「無法找回歌單嗎？」橫幅，點進並依照指示操作來取回歌單，若遇到問題可聯繫粉絲頁客服。MixerBox 官方表示，目前播放器 App 不支援 FB 登入，目前正在處理中，待 FB 端將問題解決後就能夠重新以 FB 登入且看到原始歌單。