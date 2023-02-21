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連2波冷空氣！228連假變天　恐「強烈冷氣團」低溫探10度

▲中央氣象局指出，今（21）日至明（22）日清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東半部、桃園以北地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。（圖／NOWnews）
▲中央氣象局指出，今（21）日至明（22）日清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東半部、桃園以北地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。（圖／NOWnews）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局指出，今（21）日至明（22）日清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東半部、桃園以北地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。

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氣象局也表示，東北風明顯偏強，桃園至臺南、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對14縣市發布強風特報。（圖／氣象局提供）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，截至4：53各地區平地最低氣溫：北部(桃園楊梅區)12.3度，中部(雲林古坑鄉)12.9度，南部(高雄內門區)13.6度，東部(宜蘭三星鄉)12.7度。

吳德榮指出，最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至明晨「大陸冷氣團」影響，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；北台冷，其他他區早晚冷；今晚、明晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。

今日各地區氣溫：北部11至17度，中部12至23度，南部13至27度，東部12至23度。明白天起至週四(23日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮表示，週五（24日）起比前波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。週六、下週日（25、26日）北台再轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市仍將出現10以下低溫。冷空氣的強度各國模式調整中，有達「強烈大陸冷氣團」的機率，待持續觀察。

下週一、二（27、28日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週六大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴，下週日起至週二北台亦轉乾，西半部晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：孫唯容）

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