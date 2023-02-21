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夏玉順否認發瘋！最希望劉文正活著「他是我的代表作」

▲夏玉順否認精神出問題，再次替自己辯解劉文正假死風波。（圖／翻攝自典藏台灣）
▲夏玉順否認精神出問題，再次替自己辯解劉文正假死風波。（圖／翻攝自典藏台灣）

娛樂中心／綜合報導

70歲一代巨星劉文正被經紀人夏玉順指心肌梗塞病逝，劉高齡94歲的二姨李庚濟澄清，劉文正親自致電報平安，目前人在菲律賓，活得好好的。成為全民公敵的夏玉順，又被挖出大鬧華航的黑歷史，他昨（20日）駁斥自己是瘋子，「我一世英名毀於一旦，我是最希望他活著的人，我的代表作就是劉文正。」

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▲劉文正在第十八屆金鐘獎拿下最佳男歌星獎，發表感言時曾說不認為演藝圈很複雜。（圖／翻攝自華視懷舊頻道YouTube）
▲劉文正在第十八屆金鐘獎拿下最佳男歌星獎，發表感言時曾說不認為演藝圈很複雜，多年後受訪親口推翻此說法。（圖／翻攝自華視懷舊頻道YouTube）
據《自由時報》報導，夏玉順稱當天甄妮告知冉肖玲的妹妹過世，「後來又說劉文正走了，我就信了，我就以為是真的走了嘛！」後來劉文正家人證實死訊是假消息，夏玉順改口自己聽錯，沒有炒新聞，覺得很委屈，名譽一夕全毀，並說劉文正在菲律賓的說法是胡說八道，稱劉在拉斯維加斯，最近一次通電話是3、4年前，前一次見面是11年前，但都有保持聯繫。

▲劉文正。（圖／華視提供）
▲劉文正是歌壇傳奇巨星。（圖／華視提供）
對於捏造劉文正猝死，夏玉順第一時間辯稱，希望劉文正復出商演的邀約沒斷過，大陸還有人出價20億元人民幣（約88億元新台幣），請他開50場巡迴演唱會，「他對賺錢沒興趣！他怎麼可能29歲不唱，70歲再唱呢？」為不讓外界再打擾劉文正，才出此下策，但不負責任的發言遭致輿論撻伐。

夏玉順是劉文正經紀人兼50年老友，基於藝人經紀與媒體間形成一種類似法律上的信賴保護原則，雙方的互動及合作立基於此種良好關係，豈料，夏玉順不論故意或過失，濫用與媒體間的長期信任，已屬失職，即便有媒體在此事件窮盡查證義務，仍被擺了一道，夏玉順一夕間自砸了多年來苦心經營的金字招牌，可謂咎由自取。（編輯：楊穎軒）

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