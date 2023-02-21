「一馬公司弊案」吹哨者出新書　聲稱仍有犯罪者逍遙法外

揭露「一馬公司弊案」關鍵人物之一，國際石油公司前員工西維爾佐斯托（Xavier Justo）即將出版新書《與不公相會：一個家庭如何在揭露一馬公司醜聞之後絕處逢生》（Rendezvous with Injustice: How a family survived hell after blowing the whistle on the 1MDB financial scandal），書中大量揭露許多仍未處理的不法事證，並且訴說了自己揭發醜聞後付出的代價。 我是廣告 請繼續往下閱讀 亞馬遜官網介紹此書，強調「當你揭開涉及花花公子商人、國家領導人、以及數十億美元的洗錢金融醜聞時，你可能會面臨什麼？對於佐斯托來說，意味著被扔進骯髒的泰國監獄，因為幕後黑手為了掩蓋真相展開行動。」「對於獨自帶著幼子的妻子蘿拉來說，意味著與長達18個月的恐嚇、操縱和謊言進行對抗。」佐斯托在書中表示，自己寫書的理由是因為正義沒有獲得伸張，許多牽涉其中犯下罪行的人士，並沒有因此而負起責任，部分被告的律師仍在以拖待變。「在我們揭開馬來西亞數十億美元貪污案的真相後，我的家人受到的痛苦比小說更加離譜。」佐斯托希望這本書能夠讓讀者深入了解，一馬公司舞弊案的是非對錯，讓真相能夠廣為人知。佐斯托曾在2015年將沙烏地阿拉伯石油國際公司與一馬公司交易的機密文件交給《砂勞越報告》，之後揭開了這起震驚馬來西亞的世紀貪污醜聞。大馬經濟部長發豪語 馬來西亞有望2026年晉升高收入國家大和解！馬來西亞首相安華闊別25年 出席馬華新春團拜巷仔內／巫統清黨 埋下馬來西亞政治地雷1個月內就離職！被批裙帶關係 馬來西亞首相之女辭顧問