2022年外國人在泰國買房近600億銖 過半都是中國人
中國人愛炒房出了名，國內炒還不夠，不少中國投資客捧著大把鈔票到全世界炒房。近期泰國政府銀行監察員、泰國住房銀行房產數據中心（REIC）代理人維差透露，2022年全年度外國人在泰國買房總量達11561處，總金額592.61億銖，創下自2018年以來新高。此一現象也反映出，市場擴大總趨勢將延續至2023年。
國際中心楊雅婷／綜合報導
維差表示，外國人在泰國買房佔比已達10%，超過六成是中國人，雖然因為疫情，比例一度下跌至50%，但中國解封後，數字再度回升，預計接下來中國人赴泰炒房將更加活絡。排在中國之後的是俄羅斯、歐洲國家及緬甸、柬埔寨、寮國、越南、印度、馬來西亞等東協及南亞國家。數據顯示，最受投資客青睞的購屋地點是曼谷、清邁、普吉島和芭達雅。
詢問房地產從業者後發現，此前一段時間有多家公司被外籍客戶取消購房訂單，原因是投資回報率降低，與其他國家相比僅為3%，這也使得消費者對於泰國購房投資的關注度下降。但同時，泰國房價也並未發生太大變化。自中國開放國門後，雖然房地產行業有所回升，但購房目的已從之前的投資用途更多轉變為自用居住房。隨著中國旅客入境租購房需求加大，預計泰國房地產市場將在2024年逐漸恢復，今年上半年工作重心仍是旅遊業，房地產行業的繁榮預計會在下半年。
維差表示：「因為此前外國灰產的影響，政府嚴格控制發放長期簽證，若政府加大力度推動泰國旅遊業發展，開放長期簽證發放，或將為泰國房地產行業帶來積極影響。目前，泰國國內房地產購買力仍不足，在此情況下還需外國購買力助力。」