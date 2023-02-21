金融股壓盤！台股早盤小跌 國防軍工、安全監控紅通通
美股因華盛頓誕辰紀念日週一休市，台北股市今（21）日早盤開低小跌30幾點，來到15506點附近，主要是金融股如玉山金、國泰金壓盤，權值股台積電小跌，其他重要電子股也熄火。而今日盤面焦點為國防軍工概念股，車用電子與電動車，以及安全監控族群表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
台北股市今日早盤小跌，主要為金融股壓盤，像是玉山金配發股利0.6元、啟動現增，早盤跌逾4%，國泰金也跌逾1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌2元，來到515元，跌幅0.3%。聯電小漲，世界先進漲0.6%、力積電漲0.7%。
其他電子股，如聯發科強勢漲0.8%，南亞科、鴻海相對逆勢抗跌走高。至於群創、友達、和碩、日月光則弱勢走跌。至於大立光通過配發去年下半年股息46元，全年合計85.5元，為上市櫃公司之最，今日股價強漲1.5%，來到2225元。大立光走高也帶動其他光學族群，像是玉晶光與先進光漲幅都有1%以上。
而今日盤面焦點依舊是國防軍工概念股，雷虎飆漲停，八貫漲幅8%，全訊、上銀漲5%以上，和成4%，台船、拓凱、寶一漲3%，公準、嘉裕、jpp-KY漲逾1%。另外，安全監控族群表現不俗，勝品漲逾5%、晶睿漲4%、昇銳漲3%、杭特漲1%。
還有車用電子、電動車概念股一樣強勢，德微、立隆電、三陽工業、凌通、聯詠、堤維西、環天科、為昇科、笙泉漲2到5%。