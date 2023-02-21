龍抬頭日如何開運？許願吉時、招財拜法　今天吃這個最旺

我是廣告 請繼續往下閱讀
此說法的由來，主要是古代以農立國，人民相當重視農業，且認為龍象徵吉祥之物，和風化雨的主宰，而農曆二月初二就是龍欲升天的日子，人們非常希望通過對龍的祈求行為，來實現降雨的目的，祈求一年豐收、平安、順遂。此外，農曆每月的初二、十六祭祀，稱為「做牙、牙祭」，而農曆二月初二是土地公的聖誕，也是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」。
🟡龍抬頭日如何開運？
📍1、剃龍頭：
農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，為剃舊迎新「剃喜頭」，用龍抬頭吉時（2023年是午時11點至13點，戌時19點至21點）剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日吉時剃頭，能剃出好運。
📍2、引龍錢:
2023年「財帛星」在南，準備空水瓶，瓶內放置268元銅板，到家或公司附近銀行的飲水機裝水，裝滿水瓶，將水一路細灑回到家或公司，意為龍循水跡引至家或公司；然後將剩餘的水加入家或公司水龍頭的水，裝滿該瓶，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，並放在大門客廳內斜對角，藏風聚氣的「聚財位」，放49天，財氣就能像龍一飛沖天，財運旺旺來。
📍3、吃豬頭肉：
龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的象徵，所以吃豬頭肉能一發驚人。
📍4、吃麵條：
麵條一根一根很像龍鬚，龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。
📍5、吃水餃：
水餃包起來後像耳朵，龍抬頭日吃水餃，稱為吃龍耳，能耳聽八方，招來八方貴人。
📍6、吃米飯：
米飯一粒一粒，種子象徵龍子，龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。
📍7、吃春餅：
春餅一片一片，很像龍的麟片，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後象徵有強大磁場護體，讓身體健康，保佑平安。
📍8、吃點心：
在這一天要吃「迎富貴果子」，也就是吃一些點心類食品，例如帶殼龍眼，代表「破繭而出」，突破萬難，邁向成功好運來；花生意寓「好事發生」，好運到；開心果代表開心愉快。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。