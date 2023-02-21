不放過！新莊男想脫離黑幫 慘遭老大痛毆還被逼簽本票
新北市新莊區日前發生暴力案件，一名王姓男子想改邪歸正，脫離以王姓犯嫌為首的犯罪組織，豈料王嫌心生不滿，竟夥同4名友人手持刀棍，跑到王姓被害人家中，把人打到頭部顱骨骨折，還逼迫被害人簽下35萬元的本票，才願意放過他，昨（20）日警方將王嫌與同夥拘提到案，全案依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送地檢偵辦。
編輯中心/綜合報導
警方指出，日前獲報，35歲的王姓被害人在新莊區新莊路的住處，慘遭多名犯嫌強押施暴，並脅迫簽了35萬元的本票，警方隨即成立專案小組偵辦。
警方調查後發現，主嫌為現年30歲王姓犯嫌，他曾是竹聯幫成員，如今自立門戶，成立地方組織，而王姓被害人有意脫離以王嫌為首的犯罪組織，王嫌得知後感到相當不滿，竟然夥同旗下成員，分別為24歲的古男、29歲的柯男、43歲的何男、46歲的王男，埋伏在被害人住處，趁他要出門時，衝進家中並持刀棍不斷毆打王姓被害人，造成其頭部顱骨及顏面骨閉鎖性骨折、嘴唇撕裂傷。
專案小組1個月的蒐證後，警方在昨天下午3時許執行威力掃蕩，兵分多路前往泰山、五股、八德等地區，拘提王姓犯嫌等5人到案，並查扣刀械2把、球棒2支、安非他命1包、愷他命1包及毒品咖啡包20包等證物，全案依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪移送新北地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）
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