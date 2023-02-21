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又震！土耳其規模6.4強震釀3死213傷　CNN：恐是餘震

▲土耳其哈泰省20日發生規模6.4地震，目前已知造成3死213傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其哈泰省20日發生規模6.4地震，目前已知造成3死213傷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

土耳其東南部靠近敘利亞邊界在本月6日時發生規模7.8、7.5極淺層地震，造成4.7萬人罹難，數十萬間建築坍塌。當地時間20日晚間再度發生規模6.4地震，震央位於南部哈泰省（Hatay），根據土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，目前已有3人罹難、200多人送醫。

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綜合外媒報導，這起地震發生在當地時間晚間8時04分（台灣時間21日凌晨1時04分），震央位於哈泰省德芙涅鎮（Defne），震源深度16公里，屬於極淺層地震。《CNN》報導指出，這起地震很有可能是6日強震的餘震，因為發生在同一地區，且規模較低。

根據土耳其國營媒體《安納托利亞通訊社》（Anadolu）指出，地震在敘利亞、約旦、以色列和埃及都有感。《法新社》在黎巴嫩的團隊也有感受到搖晃。

土耳其災害和應急管理局（AFAD）指出，在哈泰省發生規模6.4地震的3分鐘之後，又發生規模5.8地震，震源深度7公里，震央位於哈泰省的薩曼達區（Samandag），隨後又發生規模3.9、4.5地震，連同規模6.4地震，10分鐘內發生5起地震。

索魯表示，目前已知地震造成3人罹難、213人受傷送醫，還有許多人受困廢墟當中，目前救難人員正努力搜索被壓在瓦礫堆下的民眾。另外，救援組織「白頭盔」（White Helmets）聲稱，敘利亞有超過130人受傷，部分先前受損的建築物已經倒塌。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，陸續已經將發現的傷者送往醫院，同時也呼籲民眾不要進入受損的房屋，尤其不少人回到房屋內是想要拿回自己的東西，但這十分危險。哈泰省當局也警告，民眾應遠離地中海沿岸，地震可能造成海平面上升50公分。

《路透社》報導，當地一名目擊者指稱，在地震發生之後，土耳其搜救隊開始到處奔波，尋找是否有受困民眾。還有一位女性居民穆納（Muna Omar）一邊抱著7歲兒子一邊哭訴「我以為我腳下的地面會裂開！」，地震發生時，她正在安塔基亞市中心一個公園的帳篷裡。

土耳其與敘利亞接壤地區6日時發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，造成土、敘兩國罹難者總數超過4.7萬人，預計總數還會持續增加。土耳其災害管理當局指出，因為被困在廢墟裡倖存下來的可能性很小，目前已經結束大部分搜救行動。


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