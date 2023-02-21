失望賣壓湧！玉山金只發0.6元股利 早盤股價大跌逾5%
玉山金控董事會通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.2元、股票股利0.4元，總計配發0.6元股利，也成為今年首家發布股利的上市金控公司，並將啟動成立以來最大的現增案普通股8億股，轉投資玉山銀行與支應集團拓展業務及發展所需資金。不過，若以2月20日收盤價26元計算，股息殖利率不到0.77%，配發率僅5成，玉山金股價今（21）日也在失望賣壓湧現下，盤中大跌逾5%，一度下探24.55元。
記者顏真真／台北報導
去年受到股債市場大幅震盪影響，國內金控股獲利大幅衰退，除壽險型金控因還有海外投資淨值評價損失，甚至有些可能面臨發不出股息的情況，想動用資本公積或法定盈餘公積配息，金管會也點頭但要求要謹慎評估並經董事會充份討論。其實，也不只壽險金控獲利大幅衰退，銀行型金控同樣因金融市場震盪，衝擊財富管理手續費收入等，玉山金2022年自結稅後盈餘157.6億元，每股稅後盈餘（EPS）1.1元，較2021年衰退23%。
玉山金也在昨日重訊公告盈餘分配案，董事會決議每股擬配發0.6元股利，其中現金0.2元、股票0.4元，而且不使用資本公積，這次配發股利水準也創下金融海嘯、2009年以來新低。過去玉山金大部份也都採現金與股票並行的股利政策，去年每股分別各配發0.67元現金與股票，合計股利1.34元，2021年則各配發0.61元現金與股票，合計配發的股利也有1.22元。
也由於玉山金今年每股擬只配發0.6元股利，其中現金0.2元、股票0.4元，若以昨日收盤價26元計算，只算現金，股息殖利率不到0.77%，配發率僅5成，也使得玉山金今日股價面臨失望性賣壓，一開盤就下跌1.1元，以24.9元開出，跌逾4%，之後股價更進一步下探24.55元，跌5.58%，目前在24.65元震盪整理。