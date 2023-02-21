轉職難！6成5勞工離職遭刁難　7成企業調薪留才創新高

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主要被刁難的情況，在可複選情況下，主要依序為「以找不到人為藉口，延後離職日」（61.8%）、「以交接未完為藉口，延後離職日」（40.6%）、「老闆或主管開始對自己冷言冷語」（35.7%），以及「離職日前，工作量突然暴增」（24.4%）、「要求放棄獎金或分紅」（18.1%）。
其他狀況又還有「找藉口預扣或延後發薪」（16.5%）、「要求放棄未休的年假或補休」（14.9%）、「突然要求簽署保密條款或競業禁止契約」（13.2%），以及「找藉口不發離職證明書」（11.3%）、「離職日前，突然被改變職務或職位」（10.3%）。
面對年後轉職潮，有高達75.2%的企業表示，會進行離職面談，企業端自認的「員工離職導火線」，在可複選情況下，前5名分別為「薪資問題」(60.2%)、「工作內容問題」(42.7%)、「工作壓力問題」(34.3%)，以及「個人家庭因素問題」(29.2%)、「獎金或分紅問題」(27.1%)。
為了不讓人才流失，針對年後轉職潮，有68.9%的企業指出，會採取調薪策略因應，比例更高於去年的67.2%，以及前年的64%，創下3年新高。想留住非主管職人才，企業平均願意調薪4.2%，幅度略高於去年的4.1%，針對主管職人才平均更願意調高6.2%，幅度略高於去年的6.1%。
Yes123求職網發言人楊宗斌受訪表示，受到過去3年業績下滑衝擊，對於曾任職於「疫情重災區」行業，或任業務型職務的勞工，年後離職率應該會比較高。不過由於受惠邊境解封效益，近期部分「內需型產業」出現缺工狀況，為了留住業界人才，資方勢必要增加誘因，因此比較願意提高薪酬與福利條件。
楊宗斌也提醒年後將離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同，建議上班族，避免辭職後衍生糾紛，或者在同業間留下所謂的「壞名聲」，正式離開公司前，要保持不卑不亢的應對方式，確保勞工權益不受損。