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轉職難！6成5勞工離職遭刁難　7成企業調薪留才創新高

▲想跳槽的勞工朋友，在連續悶了3年後，今年開始蠢蠢欲動。（示意圖／NOWnews資料照）
▲想跳槽的勞工朋友，在連續悶了3年後，今年開始蠢蠢欲動。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

飽受疫情波及，原本想跳槽的勞工朋友，在連續悶了3年後，今年開始蠢蠢欲動。面對兔年「報復性轉職潮」，Yes123求職網今（21）日公布「兔年離職潮與企業留才計畫調查」顯示，有高達64.8%的勞工表示，曾經遇過來自公司方的刁難，不過有有68.9%的企業會採取調薪留才策略，比例也創下3年新高。

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針對年後準備離職的人，有些企業卻會採取「軟硬兼施」的態度，一方面有留人動作，另一方面卻給予壓力。調查發現，在提出離職後，有高達64.8%的人表示，曾經遇過來自公司方面的刁難。

主要被刁難的情況，在可複選情況下，主要依序為「以找不到人為藉口，延後離職日」（61.8%）、「以交接未完為藉口，延後離職日」（40.6%）、「老闆或主管開始對自己冷言冷語」（35.7%），以及「離職日前，工作量突然暴增」（24.4%）、「要求放棄獎金或分紅」（18.1%）。

其他狀況又還有「找藉口預扣或延後發薪」（16.5%）、「要求放棄未休的年假或補休」（14.9%）、「突然要求簽署保密條款或競業禁止契約」（13.2%），以及「找藉口不發離職證明書」（11.3%）、「離職日前，突然被改變職務或職位」（10.3%）。

面對年後轉職潮，有高達75.2%的企業表示，會進行離職面談，企業端自認的「員工離職導火線」，在可複選情況下，前5名分別為「薪資問題」(60.2%)、「工作內容問題」(42.7%)、「工作壓力問題」(34.3%)，以及「個人家庭因素問題」(29.2%)、「獎金或分紅問題」(27.1%)。

為了不讓人才流失，針對年後轉職潮，有68.9%的企業指出，會採取調薪策略因應，比例更高於去年的67.2%，以及前年的64%，創下3年新高。想留住非主管職人才，企業平均願意調薪4.2%，幅度略高於去年的4.1%，針對主管職人才平均更願意調高6.2%，幅度略高於去年的6.1%。

Yes123求職網發言人楊宗斌受訪表示，受到過去3年業績下滑衝擊，對於曾任職於「疫情重災區」行業，或任業務型職務的勞工，年後離職率應該會比較高。不過由於受惠邊境解封效益，近期部分「內需型產業」出現缺工狀況，為了留住業界人才，資方勢必要增加誘因，因此比較願意提高薪酬與福利條件。

楊宗斌也提醒年後將離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同，建議上班族，避免辭職後衍生糾紛，或者在同業間留下所謂的「壞名聲」，正式離開公司前，要保持不卑不亢的應對方式，確保勞工權益不受損。

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