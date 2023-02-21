今晨楊梅僅11.1度！回溫時間曝 228連假冷空氣還會更強
受到冷氣團影響，今（21）日各地平地都有攝氏12至14度的低溫出現，本日台灣本島平地最低溫出現在桃園楊梅到攝氏11.1度，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今日整體的天氣仍與昨（20）日類似，北海岸、北部山區、宜蘭等地仍容易有短暫陣雨影響，中南部為晴或局部多雲天氣，提醒民眾，週五（2/24）至週末還會有一波冷空氣，228連假北部及東部將率先轉為陰雨天氣，請持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局指出，受到大陸冷氣團影響，今日北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，目前持續針對新北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣發布「低溫特報」。預估今日各地白天高溫回升的幅度都仍較有限，北部及宜蘭地區白天高溫約攝氏15至17度、中部及花東地區攝氏18至22度、南部攝氏21至25度，今夜至明晨各地低溫約攝氏12至15度。
林孝儒說道，明（22）日白天起至週四（2/23）冷氣團減弱，各地氣溫回升，中南部高溫皆可超過攝氏20度以上較，北部及東北部回升的幅度較慢，明日高溫攝氏18至21度，週四才回到攝氏20度以上，不過各地夜低溫約攝氏14至18度，早晚仍有涼意，要留意越往南日夜溫差越大的現象。
降雨部分，明日整體的天氣型態相對更為穩定，以晴時多雲的天氣為主，不過由於環境仍為東北風或到偏東風，因此迎風面的北海岸、東北部山區、宜花地區多少還是有些短暫陣雨的機會，只是影響的程度更小。
林孝儒提醒，週五至週末再伴隨新一波冷空氣南下，北部及東部將率先轉陰雨天氣，而背風面的中南部以晴時多雲天氣為主，不過隨冷空氣慢慢推下，各地氣溫逐漸下滑轉冷，目前預期冷空氣的強度上會比今日這波再強一點，且週末乾空氣移入後，輻射冷卻效應也有機會導致夜低溫可能會比今天這波再低個攝氏1至2度，本週仍要持續做好保暖工作。