最正MC被搜包面露尷尬 證件照曝光被虧「維修很多次」
中天綜合台節目《同學來了》23日晚上9點播出「女藝人房間祕密可真多！究竟她們在裡面搞什麼？」其中小鐘突然提議要搜包包，因為從包包也能看出一個人的整潔度，不料在樂天啦啦隊被封為「最正MC」的艾融，不僅以紙袋充當包包，安全褲、絲襪等貼身用品，也都散落在紙袋中，這讓艾融尷尬解釋是出門太趕來不及整理，阿Ken則好奇看了一下她的證件，不料越看越困惑：「是美女，可是認不出來是誰，妳是『維修』過很多次是不是？」
記者侯家瑜/綜合報導
主持人安心亞認為每個女生的房間裡都有一個「不能被打開的抽屜」：「像我是放日記或跟男友的回憶，譬如合照、遊樂園門票。」但藝人小鐘卻建議她快丟掉，「我勸妳把那個抽屜毀掉，如果妳交新男友，他看到會很不舒服。」但安心亞堅持這是她保存回憶的方式，小鐘則舉例，「那如果是他抽屜有跟前女友親密的合照呢？」安心亞一聽態度立馬轉變，阿Ken也打趣補充：「要將心比心，但沒關係，因為心亞應該是有能力有好幾個不同的家，擺在其中一個家就好。」
李懿則是對自己房間的整潔度很有自信，「我房間大概是全場來賓中最乾淨的，甚至沒人有辦法去我房間拍攝，因為我房間一定要洗完澡、換完睡衣才能夠進去，而且我的床單也是每個禮拜會換。」此話一出，在場來賓都對她的房間風格感到好奇，但在VCR中卻出現曲面螢幕、電競椅及各類跌打損傷藥，讓小鐘忍不住笑說：「像一個很愛乾淨的男生房間。」小鐘對慈妹的房間也很好奇，慈妹則大方分享自己房間的VCR，只見屋裡滿是娃娃及公仔，在場來賓一看直呼「好可愛」，而全場唯獨安心亞很「清醒」，認為這就只是一般女生的房間而已。