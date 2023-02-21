陸委會：中共將強化兩手策略　推進交流統戰

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陸委會表示，近期中共方面加大對台工作，王滬寧、宋濤及地方一把手會見我在野黨人士，稱在「九二共識」、反對「臺獨」基礎上加強交往及交流合作。宋濤藉弔唁星雲、會見我農漁業者及宗教團體等，推促恢復兩岸交流。另陸方前暫停我多項食品輸陸，後稱部分企業完成註冊、恢復輸陸；並促恢復小三通及兩岸直航航點。
陸委會說，習近平於「拜習會」強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係不可逾越的紅線。另中共就美眾議院議長麥卡錫可能訪台等美台互動及相關國家國會議員訪台等，強調將挫敗外部勢力干涉和「台獨」圖謀；另稱在台周邊海空域戰備警巡和實戰化演練，係回應台美勾連、反擊外部挑釁。中共未來將強化操作兩手策略，除持續政軍威攝，亦將透過兩岸交流各平台與人士促統促融、推進交流統戰。
在軍事動態方面，陸委會提到，中共國防部重申2023年聚焦備戰打仗，提升聯合和全域作戰能力。解放軍1月啟動開訓動員，軍委副主席張又俠、何衛東促加快軍隊建設。遼寧號航母去年12月首度靠近關島演訓，美尼米茲號航母今年1至2月於南海活動，共軍派艦監視，並公布山東號航母演訓畫面。美國防部發布「2022年中國軍力報告」，關切解放軍擴增核武，加快軍隊機械化、信息化、智能化發展，以及中共可能對台採取「空中和海上封鎖」、「選擇有限武力或脅迫性行動」、「發動空中和飛彈戰役」、「全面入侵台灣」4大軍事行動。