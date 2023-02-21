泰山獨董公開說明召開股臨會原由　公司派批干擾業務運作

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獨董陳敏薰、杜英達日前召開記者會，強調很多人把她歸類為公司派獨董，但獨董不是橡皮圖章，不屬於任何陣營，針對各界好奇為何倒向市場派龍邦？她回應，中間經歷3件事使她心境反轉，首先是去（2022）年12月2日董事會通過決議處分全家股票後，她竟是在12月5日透過媒體報導才知道，泰山公司派在當日早上9點剛開盤不久後，就已火速賣掉全家持股，交易總金額超過80億元。
接著，她曾問董事長詹景超「將股票賣給誰？」詹竟回「不知道。」最後，她在收到主管機關函文，才知道處分其實是經過董事長口頭指示下單的，「我很確定自己被欺瞞了，不能再放任公司派種種不法行徑。」
先前公司派針對陳敏薰態度180度大轉變，表示曾花時間與她見面懇談，但溝通完全沒有達成共識，直言原因「有可能是黑道問題」，背後介入者就是國寶集團總裁朱國榮。對此，陳敏薰說，詹家人試圖說服她改變想法，要她不要怕黑道，她疑惑回應「從來沒有人威脅過我！我也不認識朱國榮先生。」
針對陳與杜將在3月16日召開的股東臨時會，公司派已向商業法院聲請假處分，但杜英達表示，若被裁定不准開，也會有備案，公司派有執政優勢，獨董都拿不到80億元如何運用的相關資料，應盡快幫股東釐清真相。
在陳敏薰昨日召開記者會後，泰山公司派仍堅持表示，全家股權交易是依法經本公司審計委員會、董事會決議後，並於12月 2日發佈重大訊息，決議通過授權董事長於不超過4萬3500張範圍內，透過鉅額逐筆交易方式，處分全家公司股票，並按決議處分全家股權，並發佈重大訊息，故該股權處分並無違法之處。
並強調，泰山目前公司運作正常，董事會及股東會如期召開，且業務正常推動沒有延宕，獨立董事也都可以透過審計委員會對公司善盡監督職責，就公司而言，目前並無重大爭議事項亟需處理的議案，須待股東會決議，所以此次杜、陳兩位獨立董事所違法召集的股東臨時會，顯然非為公司利益且不具必要性。
公司派最後建議杜、陳獨立董事，於執行職務時，可以將公司及全體股東最大利益放在心中，勿再任意濫權，甚至信口雌黃，干擾公司業務的執行及運作。