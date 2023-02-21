歐陽靖暴力刪光20萬追蹤數IG照片 揭原因：我不想再滑到
作家兼演員歐陽靖常在粉專分享生活點滴，如旅遊、美食及育兒日常，臉書有52萬人追蹤，不過她今（21日）表示，日前把有20萬粉絲數的IG照片幾乎刪光，「不好意思一切就是這麼突然，我的斷捨離都很暴力」，並說明動機。
娛樂中心／綜合報導
歐陽靖表示，上週瀏覽自己的IG頁面，看到前幾年照片中的風景、服裝、人都很美，「但所有美照都充滿了不快樂的回憶，我為了迎合別人的期待而活得不像自己，一張又一張令人驚豔卻沒有溫暖的構圖，毫無自信的眼神中透露出華服下的恐慌」，當下決定不想再滑到這些照片，便把IG資料備份進電腦，接著刪光光。
總覺得人生逢9都有重大轉折，39歲歐陽靖坦言：「經營社群媒體曾是我的陰影，前幾年我無法想寫什麼就寫什麼，活得像個魁儡工具人。現在我終於知道要分享自己的初心與美好；吃美食、運動、陪伴新醬（兒子）成長，這三件事是我生命中最單純的幸福，所以我開始寫這些，大家似乎也有感受到我的喜悅。」說明未來IG會如常更新。
粉絲支持歐陽靖的決定，「不一定要怎樣做，只少自己開心」、「還是支持妳，我也愛美食，愛做自己，但無法像妳那麼帥」、「社群媒體是要讓自己有個紀錄工具，讓自己開心比較重要」、「我喜歡這種重新整理的心情，一段人生的旅程結束就轉身放下，過得舒服比較重要」！（編輯：楊穎軒）