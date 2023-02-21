萬物齊漲！藍委立院飆唱「掌聲響起」改編版 嘆店家不在
立法院院會今（21）日表決「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」保留條文，針對房價、物價不斷高漲，國民黨立委楊瓊瓔上午在廣泛討論階段時，高唱知名歌手鳳飛飛的名曲「掌聲響起」改編版，「多少店家不在，多少價格已更改」，嘆薪資成長無法跟上物價通膨，並籲行政院長陳建仁苦民所苦。
記者翁子竣／台北報導
立法院朝野黨團昨就疫後特別條例進行研商，僅針對主管機關、草案名稱「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」、各項目執行方式、主管機關專案列管考核等3條文達成共識，但立法目的、執行適用項目、所需經費上限為3800億元、特別預算施行期間為公布日至2025年12月31日等4條文未達共識需表決。
立法院會今上午進行廣泛討論，楊瓊瓔發言表示，物價漲漲漲，從蛋、鍋貼、速食店、手搖飲到便當店，食衣住行無一倖免。話才說完，楊瓊瑩隨即現場演唱，鳳飛飛的名曲「掌聲響起」改編版，「多少店家不在，多少價格已更改。」
楊瓊瓔接著說，根據行政院主計處1月統計，房租漲價達近26年半最高漲幅，1月份房屋類漲幅度衝到2.44%，寫下319個月新高，民眾常買的漢堡、三明治，比去年漲了8%，若一份套餐50元換算，平均要多4元，豬肉、麵包通通漲超過7%，而中式麵食、炒飯、小籠包也都漲4%以上，「薪資成長無法跟上物價通膨，日子真的很苦。」
楊瓊瓔指出，特別條例通過刻不容緩，去年超徵4950億元，全台2350萬人每人拿1萬，並不到總數的一半。她呼籲號稱溫暖內閣的陳建仁，應能夠苦民所苦，理應讓全民共享經濟成果，並讓高通膨時代，盡快在疫情後走出復甦。