週三迎文昌聖誕！「功名財運」盡收囊中　大人小孩都要拜

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供品：水果，壽桃，麵線，金紙；發糕、粽子，桂圓、礦泉水、佈施收據。
過火物品：文昌圖（魁星圖）、文昌筆、文昌符（魁星符）。
求考試：准考證影本、考試用筆、考試當日穿著洗淨後的上衣。
求官名：名片、印章、平日穿著洗淨後的上衣。
點文昌燈：點整年份的文昌燈（魁星燈），有助照亮元辰，運途光明。
供拜儀式：將供品放在神桌上，焚香向神明念誦祈福疏文，保佑運勢順利。將過火物品至文昌爐上繞三圈，請廟方加蓋文昌印至考試當日穿著的上衣，准考證影本（或名片）留在廟裡即可。
【回家後4件事別忘了做】
1、將文昌圖、文昌筆擺放於文昌位(客廳或書房中宮)
2、喝文昌水，吃粽子，桂圓，發糕。
3、考試日穿著文昌印衣物
4、隨身攜帶文昌符提升考運、貴人運、事業運，開啟光明前程。
【在家安奉文昌風水】（也可請教老師安奉）
準備物品：文昌帝君神位（或魁星圖），開光文昌筆。
時間：文昌聖誕日（或魁星聖誕），或另擇吉日安奉於家中或個人的文昌位。
準備：前方放置香爐焚香。
儀式：安奉文昌帝君（或魁星圖），安奉文昌筆儀式。
【家裡的文昌帝君平日怎麼拜拜？】
每日焚香、念誦本斗長生聰明神咒、文昌帝君聰明咒、開智慧咒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。