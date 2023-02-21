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週三迎文昌聖誕！「功名財運」盡收囊中　大人小孩都要拜

▲文昌帝君不僅學子可以拜，大人想要求功名開財運更是不能錯過。（示意圖／取自pixabay）
▲文昌帝君不僅學子可以拜，大人想要求功名開財運更是不能錯過。（示意圖／取自pixabay）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（22）日為農曆二月初三是文昌帝君聖誕，除了學子需要拜文昌外，求財者需靠EQ投資，經營者須下正確決策判斷，從大人至小孩均必拜文昌開智慧。對此，《旺好運》的命理專家谷帥臻老師幫大家整理出兩種常見拜文昌的形式，一到文昌廟祈福並點燈，二則在自宅安奉文昌風水以加強催發效果。

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▲文昌帝君聖誕祝壽大典中所準備的祭品，都有其各自所代表的吉祥含意。（圖／記者葉靜美攝，2020.02.25）
▲文昌帝君聖誕祝壽大典中所準備的祭品，都有其各自所代表的吉祥含意。（示意圖／記者葉靜美攝）
【至文昌廟祈福全攻略】只要有供奉文昌帝君的廟都適用

供品：水果，壽桃，麵線，金紙；發糕、粽子，桂圓、礦泉水、佈施收據。

過火物品：文昌圖（魁星圖）、文昌筆、文昌符（魁星符）。 

求考試：准考證影本、考試用筆、考試當日穿著洗淨後的上衣。

求官名：名片、印章、平日穿著洗淨後的上衣。

點文昌燈：點整年份的文昌燈（魁星燈），有助照亮元辰，運途光明。

供拜儀式：將供品放在神桌上，焚香向神明念誦祈福疏文，保佑運勢順利。將過火物品至文昌爐上繞三圈，請廟方加蓋文昌印至考試當日穿著的上衣，准考證影本（或名片）留在廟裡即可。

【回家後4件事別忘了做】

1、將文昌圖、文昌筆擺放於文昌位(客廳或書房中宮)

2、喝文昌水，吃粽子，桂圓，發糕。

3、考試日穿著文昌印衣物

4、隨身攜帶文昌符提升考運、貴人運、事業運，開啟光明前程。

【在家安奉文昌風水】（也可請教老師安奉）

準備物品：文昌帝君神位（或魁星圖），開光文昌筆。

時間：文昌聖誕日（或魁星聖誕），或另擇吉日安奉於家中或個人的文昌位。

準備：前方放置香爐焚香。

儀式：安奉文昌帝君（或魁星圖），安奉文昌筆儀式。

【家裡的文昌帝君平日怎麼拜拜？】

每日焚香、念誦本斗長生聰明神咒、文昌帝君聰明咒、開智慧咒。

▲焚香祈福時，別忘搭配文昌帝君祈福疏文。（圖／谷帥臻老師）
▲焚香祈福時，別忘搭配文昌帝君祈福疏文。（圖／谷帥臻老師）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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