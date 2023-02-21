中捷藍線進入最後一哩路　盧秀燕感謝交通部釋出善意

交通部昨天通過經費1615.14億元的台中捷運藍線綜合規畫審查，台中市長盧秀燕今連說2次「感謝交通部釋出善意」。她強調市民引頸企盼已久，捷運藍線審查已進入最後一哩路，拜託行政院早日通過最後核定，整個中捷環線才能展開實質作業。
記者顏幸如／台中報導
台中捷運藍線綜合規畫審查昨通過交通部綜合規畫審查，市府依據委員建議修正後，即可轉呈行政院審查。盧秀燕今（21）日主持市政會議前受訪，連說2次感謝交通部釋出善意，通過捷運藍線綜合規畫審查。她也拜託行政院早日通過最後核定，讓整個中捷環線得以展開實質作業。
台中市目前僅有一條捷運綠線（主要沿文心路開闢），由於盧秀燕任內修改捷運藍線（主要沿台灣大道開闢）部份路線及站點，引爆圖利特定對象的批評，成為九合一選舉攻防議題，市府送審中央也多次被要求補正。
台中市長盧秀燕9日列席行政院會時，籲請中央儘速核定中捷藍線綜合規劃，讓工程早日開工。交通部昨召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」會議，中市府由副市長黃國榮領軍，依前次委員會所提意見，針對經費分攤權責歸屬、運量預測、機廠選址、都市計畫配合調整、過軌及共用機廠、轉乘及車站周邊人行動線規劃等議題進行補充說明。
中捷藍線全長約24.78公里，整體經費1615.14億元，中央分擔675.59億元、地方分擔939.55億元（含用地費135.4億元）。將設置20座車站及1座機廠，其中高架段約10.30公里，設有8座高架車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站。