借鏡俄烏戰爭！國軍推實戰化射擊　打靶不再只有臥射

明年元旦起，義務役役期將延長為一年，陸軍借鏡俄烏戰爭、因應未來作戰型態改變，國軍將於今年在全台陸軍部隊實施實戰化射擊訓練，以強化官兵的接戰能力，以求更貼近戰場實況。國防部今日（21）日舉辦「陸軍實戰化射擊體驗媒體邀訪」，邀請媒體前往269旅，參訪即將實施的實戰化射擊，並邀請媒體透過空操模式，親身體驗實戰化射擊流程。
記者呂炯昌／桃園報導
陸軍第三作戰區表示，實戰化射擊依據「國軍地面部隊建制武器實戰化射擊訓練綱要計畫」、「國軍射擊訓練手冊」，目的對滲透、襲擾近迫之敵，能行快速反應射擊、強化自衛戰鬥能力，以確保戰車、陣地等重要設施安全；適用裝甲、砲兵、戰鬥支援、勤務支援部隊等。
實戰化射擊必須在1分45秒內完成3項射擊科目，包括125公尺線裝空彈匣躍進至75公尺線，臥射3個目標、更換彈匣，變換成跪姿，向3個目標各快速射擊2發子彈，左右各來回一次、更換彈匣變換立姿，向3個目標各快速射擊2發子彈，左右各來回一次。同時也會在彈匣中放置假子彈，以訓練射手在射擊時能夠快速故障排除卡彈等狀況。
第三作戰區表示，考量各部隊屬性及戰時任務，所需射擊能力差異，制定不同訓練方式，使各部隊未來無論在短、中、長距離射擊，以及灘岸、城鎮、叢林作戰皆能應對，有效提升單兵步槍射擊能力，以支援各項戰術作為，達成殲敵致勝之目的。