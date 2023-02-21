影／市政顧問架空發言人？殷瑋快閃、陳國君推給發言人
台北市長蔣萬安上任至今不到兩個月，市府發言人羅旺哲昨（20）日下午無預警辭職，引發社會各界議論。而現階段傳出羅旺哲發言人的工作與權力，遭到數名市府顧問在內的「高層幕僚」架空，才造成羅旺哲辭意甚堅。對此今（21）日上午北市府召開市政會議後，市府顧問殷瑋面對媒體快步離去，陳國君則是頻頻跳針表示「問發言人比較清楚」，並未正面回應。
記者丁上程／台北報導
台北市長蔣萬安今日上午出席市政會議前，也被媒體問到羅旺哲辭職一事。蔣萬安表示，很謝謝旺哲他在擔任發言人期間，協助市府團隊，那段期間他非常認真也非常努力，我們都非常謝謝。至於現場媒體追問是否有「遭架空」一事，蔣萬安則並未回應，隨即步入會議室。
而號稱從未缺席市政會議的陳國君與殷瑋兩名市政顧問，市政會議一開始並未現身，而是等到媒體離開後才悄悄進入會議室。而在會後殷瑋面對在會議室外守候的媒體，僅瞄了一眼後隨即快步離去；至於陳國君一開始則是以抽菸為由迴避媒體提問，最後不得已才接受媒體訪問。
陳國君被問到市府團隊內部是否有「內鬥、內亂」的情況，陳國君則是一口咬定表示「當然沒有」，不過後續被問到是否是有心人刻意放話？陳國君態度則轉趨低調，表示交由市府發言人對外發言。至於針對是否有「架空發言人權力」，陳國君僅笑著表示要問當事人，自己不清楚。之後面對媒體各項問題，陳國君都避而不答表示「應該要問發言人」。