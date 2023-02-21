郭台銘看缺蛋危機　要新內閣解決問題、不要解釋問題

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今天你「剩蛋快樂」嗎？
一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點。這種没有人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭。
根據農委會最新的資訊顯示，能夠緩解蛋荒的時間點，從2月底再次展延到3月中旬，可見目前政府尚未找到有效的調控作為。民進黨政府早就透過各種宣傳機器，做了許多大內宣，希望能夠取得社會的諒解！
在此，我必須再次提醒民進黨政府：人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府！
特別是民進黨政府，過去最常掛在嘴邊的四個字「超前部署」，不管針對季節性、市場性，或是禽流感等管控上，不僅沒有超前部署，反而處處顯露出在後苦苦追趕的窘境；甚至小老百姓鎮日面對空空如也的貨架，遇長官巡視時，竟然出現「蛋滿為患」的面子工程，整盒整盒的蛋整齊畫一、雄壯威武，與老百姓的日常，形成强烈的對比，多麼諷刺啊？
農業經濟學家普遍認為：農產原品只要上漲5%，就可能造成末端再製品零售價格20%的波動。特別是這次因為蛋價上漲，有如侵門踏戶般，全面性墊高了物價。吃顆蛋，原本是每位老百姓在餐桌上的小確幸，不用花多少成本；但是在萬物皆漲、只有薪水不漲的非常時期，對於受薪階級來說，真是情何以堪啊！
更令我感到訝異的是，民進黨政府在面對蛋農生產成本高漲的同時，卻天資聰慧地祭出凍漲的「價格管制令」，迫使蛋農在不敷成本的情形下，打消生產意願，進而使供給量能進一步惡化，形成「向下沈淪」的惡性循環！
經濟學家海耶克說：「善意是通往沈淪捷徑」民進黨政府自以為是的善意，何嘗不是把老百姓帶往連吃一顆蛋都困難重重的黑暗地獄當中？
從企業的治理角度來看，QBQ，Question Behind Question! 也就是說：「問題背後的問題，才是真正問題的所在！」政府應對症下藥，解決問題！
我期待重新整軍出發的陳內閣，能用QBQ的思維，在不久的將來，為全體國民，真正解決問題，而不是解釋問題！
工總過往也不斷提醒：我國長期面臨「五缺六失」的困境一一分別是缺水、缺電、缺工、缺地和缺人才等五缺；以及政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落 、國家失去總體目標等六失。
今天的缺蛋危機，民進黨政府或許不在意；但對平凡百姓而言，期望面對的是一個有所為的廉能政府。民進黨政府，還要繼續缺席嗎？