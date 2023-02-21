王金平談現在強、以後未必最強 侯友宜：最需要的是共好
對於從選後連任一直被「每日一問」參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（21）日上午出席市府道安會報，還是繼續被追問前立法院長王金平說現在民調最強的，未來不一定是最強？前台北市長柯文哲支持度飆升，有無考慮藍白合？還有是否要以大局為重，表態的時間表等話題，侯友宜仍然強調「我現在是新北市長」，表示其實台灣最需要的是共好，這是他現在努力在做的事情，期待用這樣方式讓「台灣共好」。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者以美麗島電子報民調顯示，2024總統大選對上進黨籍的現任副總統賴清德，在各種排列組合只有侯友宜可小贏，追問是否要以大局為重，有無表態的時間點？侯友宜重申，自己一直強調一件事，就是「我現在是新北市長」，尤其在北台灣區域治理上，新北市扮演非常重要的角色，期待從北部到中部跟南部的區域治理，，都能夠一起並肩作戰，讓台灣共好形成大家的共識，最需要的是共好，相信不分你我、台灣共好，就可以永續的發展，這是現在努力在做的事情，很期待用這樣方式，讓「台灣共好」形成大家的共識。
至於王金平說現在民調最強的，未來不一定是最強的。對此，侯友宜受訪時說到，國家、人民遠超過黨派，更超過個人，所以要讓國家強大，最重要的是每一個人都要團結在一起，不分你我、族群，更不分黨派，臺灣最需要的是所有人能夠團結在一起，大家攜手合作，尤其面對國際局勢的詭譎變化，更應該凝聚所有人的力量攜手合作。
媒體ˋ也再問到是否考慮2024藍白合去擴大贏面？侯友宜則說跟柯市長在雙北合作或是在北台灣合作這段時間，一直跟他努力的面對所有大臺北的生活圈，尤其在疫情期間，都一直守護著大台北人民的健康安全跟生活；強調每一個人只要不分你我，不分區域、族群，大家都能夠共好，大家好好做事的態度，讓中華民國能夠永續繁榮跟安定。