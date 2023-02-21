228連假逢花季出遊潮　國道交管措施一張圖看懂

和平紀念日連假將至，由於恰逢花季綻放時間，假期間賞花旅遊人潮將帶來大量車流，為維持國道合理服務水準，高速公路局今（21）日公布規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項交通管制措施，其中入口匝道封閉措施每日不同，請民眾多加注意。
記者黃仁杰／台北報導
高公局表示，自2月25日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。2月26日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。而2月27日至2月28日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
另高公局提醒假期間行經中部西螺路段用路人，為辦理國道1號西螺穿越橋改建工程，目前西螺交流道南下集散道路已由原2車道縮減為1車道通行，預估將影響西螺出口車流並有回堵主線情形，因此呼籲連假期間行駛國1南向欲前往西螺地區用路人，可提前由北斗交流道駛出改行台1線，以避開壅塞。
和平紀念日連續假期間交通需求為平日的1.2倍至1.5倍，雖已規劃實施交通管制措施，尖峰時段國道瓶頸路段壅塞情形尚難避免，建議民眾規劃行程時可至高速公路局網站查詢和平紀念日連假重點易壅塞時段及路段，選擇離峰時段出發，或是利用高速公路1968App查詢即時路況，適時彈性調整行程與規劃行車動線以避開壅塞。
和平連假適逢花季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，外出旅遊行車前先檢查車況，避免掃了遊興，並注意切勿疲勞駕駛及繫好安全帶以確保行車安全。