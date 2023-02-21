誠品站前店結束營業「破盤1折」 HOLA換季出清3折起
即將迎接春夏到來，各大品牌也推出換季優惠，其中HOLA冬出清即日至3月8日，精選超過5,000項商品，包含春日馬卡龍餐瓷、夏日天絲涼感寢具、百元換季收納、清新草木調精油、La-Z-Boy休閒椅等眾多質感居家用品3折起；同時，台北車站K區地下街的誠品生活將於3月底退場，並在3/19前舉辦BYE BYE SALE活動，Palladium、Kangol、FILA眾多流行服飾、美妝品牌1折起，小資族想搶便宜可別錯過。
記者鍾怡婷/綜合報導
本次HOLA冬出清商品，推薦好物包括透氣天絲床包兩用被組雙人特價1704元（3折，原價5680元）；百元收納用品，羅拉織紋提籃系列139元起（7折）、竹本附蓋收納盒系列139元起（7折）、德比附蓋收納盒系列174元起（7折）；春天也別忘用馬卡龍色系點亮餐廳及廚房空間，璞玥系列特價124元起（5折）、FIKA系列鍋具2716元起（7折）。
收起秋冬的療癒香氛換上清爽舒心的春夏精油，澳洲的專業香氛品牌怡森氏（IN ESSENCE），最低375元起（5折）；客廳是居家生活的重點空間之一，經典不敗La-Z-Boy沙發是白宮選用的頂級規格，三人座限時特價36330元（7折）。 冬出清期間憑HOLA愛家卡點數還可享漫威系列家居商品限時獨家優惠，把喜愛的超級英雄通通帶回家，讓家裡帥氣度提升。
同時，誠品生活站前店於年初宣布即將結束營業，即日起至3/19前舉辦特惠出清活動，Palladium、Kangol、FILA眾多流行服飾、美妝品牌1折起，誠品書店也提供全館書籍、文具館商品79折起、雜誌影音9折起及滿千送百等優惠活動，另外還有誠品會員專屬滿額贈、每週滿額加碼抽Dyson吹風機，邀民眾一起度過最後的美好時光。
至於台北車站K區後續將由東森購物接手經營，除了現有的美食廠商外，還會增加更多複合功能，帶給消費者不同的體驗。