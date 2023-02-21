財產曝光！蔡英文存款5944萬 近三年增千萬、每月存30萬
監察院今（21日）發布最新一期《廉政專刊》，總統蔡英文的存款為5944萬餘元，相較上次申報的5564萬餘元，增加了379萬餘元的存款。蔡英文最近幾次財產申報，存款都有增加，總統月薪約為49萬元，蔡英文在第二任任期，存款開始穩定累積，近3年存款增加逾千萬元，平均每個月可存近30萬元。不過比起他在2006年擔任行政院副院長時，有1億多元存款，從政20年來，身家幾乎腰斬。
何哲欣／台北報導
蔡英文2020年曾回應自己財產減半的狀況，他說擔任完行政院副院長之後，當然有一些工作，可是這些工作都沒有薪水，所以生活必需、還有這段時間也歷經了幾次的選舉，「所以，不太好意思、財產沒有增加、只有減少」。
根據蔡英文歷年的財產申報資料，2006年擔任行政院副院長任內，有3筆土地、1筆房屋，還有1億118萬1147元存款、證券及投資。此後蔡英文未任公職，直到2016年上任總統後，才需要再申報財產，2016年首度申報時存款4927萬元。
到了蔡英文2018年3月，存款為5218萬餘元；2020年3月存款為4877萬3937元。2021年4月，蔡英文存款5284萬元，去年3月，存款增加到5564萬元，今天公布的財產申報資料，蔡英文存款5944萬餘元，又增加了379萬餘元，最近3年存款增加1067萬元，平均每年增加355萬元，每月增加近30萬元。