今迎龍抬頭！專家曝「補財庫秘法」　3動作引錢龍招財

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這一天的飲食多以「龍」字起名，吃春餅代表「吃龍鱗」，圓形的餅皮，一片一片排起來就像龍的鱗片一樣；吃麵條則是取其外型像鬍鬚，代表「扶龍鬚」；吃米飯為「吃龍子」；吃餛飩即為「吃龍眼」；而吃餃子稱為「吃龍耳」都是取外型相似而成名。因為人們相信這天吃龍食整年都會「龍威大發」，而這些習俗都是為了喚醒龍王，祈求龍王保佑風調雨順，農民能獲得好收成、大豐收。
另外，還可以吃些爆米花，黃金一般的玉米，遇熱爆開，人稱「金豆開花」也是極好的兆頭。
二月二【龍抬頭開運】這樣做：
引龍錢：
龍抬頭當天上午7:00~12:00，在家里大廳或辦公室的財位上（2023正財位【正南方】，或自己覺得賞心悅目的地方），擺放一個圓形的小容器當聚寶盆，在盆裡面放入12枚硬幣（代表一年12個月，一天12時辰）硬幣不限定國家，有其他國家的貨幣也可以擺放，代表著錢財從四面八方而來。
取上午7:00~12:00的自來水，取水時內心觀想土地公，向土地公說明取水的目的是要引錢龍入宅。默念完畢後，將接取的水倒入聚寶盆中，擺放到發財水自然蒸發，即擁有招財富貴的好運能量。
理髮：
而傳統習俗上也認為在這一天剃頭，會使人鴻運當頭、福星高照，也像徵著能出人頭地。所以老一輩人有一句這樣的俗諺說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」。所以在過去，每逢二月二這天，理髮店都是顧客滿滿，生意興隆。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。