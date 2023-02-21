「四大心內話」回擊「三大失言紀錄」　南投補選口水狂噴

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國民黨南投縣黨部今（21）日召開「南投人聽了大失望！蔡培慧三大失言全記錄」記者會，由林家興、副發言人呂謦煒，舉出蔡培慧三大失言內容，一是昨天對手陣營指她選輸後可能離開南投，蔡培慧自稱「大家都會來來去去」、「林明溱不要目光狹隘」，隱含貶低在地深耕者意味；二是原本在參與農陣時期反萊豬，昨天卻改稱萊豬「日常食用不會對人體造成傷害」；三是縣長敗選後被媒體問及是否參與立委補選，回答第二選區和她「有隔閡、離得遠了一點」，最後卻參選。
林家興批評蔡培慧禁不起檢驗，雙標與口是心非，一直選了再選、跳了又跳，來來去去找官做，現在心裡想的大概是敗選後，可以開心回去當行政院中辦執行長，蔡英文、陳建仁也一直在「等一個人回鍋」。
民進黨也立刻反擊，由民進黨副秘書長黃建嘉整理林明溱的「四大心內話」，第一句心內話是林明溱曾說「竹山人垃圾自己處理，看他們多厲害」，是標準的朱門酒肉臭，言語充滿著高傲；二是林明溱說自家每坪將近50萬元、2300萬的房子「是平價住宅。」顯示他的土豪思維；三是林明溱解釋豪宅問題時，批評「現在的人嫉妒別人有錢、嫉妒別人厲害」，顯示他自大、傲慢的個性；四是林明溱曾承諾「不再參選」，卻深怕林家在南投的權勢被其他人奪走，又跳出來為兒子而選。
黃建嘉指出，解析這四句心內話，可知林明溱把自己當南投土皇帝、將縣民視為次等公民，難怪南投鄉親對林明溱的仇恨值越來越高。
兩名候選人則全心打陸戰，林明溱上午針對南投市的發展提出政見，主張擴大開發工業區、開闢新道路；今天是土地公生日，蔡培慧安排多家廟宇吃丁酒行程，和鄉親搏感情。