MixerBox首創AI繁中版聊天瀏覽器　聊天、搜尋一次完成

房市「價量脫鉤」摸不透？這1區交易量腰斬　房價反漲4成

▲七都多個行政區2022年交易量相較前2021年出現腰斬狀況，但超過半數的行政區，價格仍較2021年成長超過1成。（圖／NOWnews資料照片）
▲七都多個行政區2022年交易量相較前2021年出現腰斬狀況，但超過半數的行政區，價格仍較2021年成長超過1成。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩/綜合報導

2022年房市在政府打炒房、升息等利空籠罩之下，不僅投資客縮手，自住客也轉向觀望，根據《591實價登錄》統計，七都多個行政區2022年交易量相較前2021年出現腰斬狀況，其中又以新竹縣新埔鎮交易量下跌逾7成全台最多，不過弔詭的是，房價並未像交易量一般走跌，反而持續上揚，尤其超過半數的行政區，價格仍較2021年成長超過1成，高雄市橋頭區甚至增加逾4成，顯示這波房價多頭的漲勢恐還未到盡頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022年七都行政區交易量跌幅最深的新竹縣新埔鎮，全年交易件數僅136件，較前年下滑逾7成。有「炒房之都」別稱的新竹，去年在房市利空下，投資客紛紛撤離，就連北區與竹北等蛋黃區去年交易量都僅剩一半，不過仰賴財力雄厚的竹科客守住價格，新竹成交單價表現仍亮眼，與前年相比還有2至4成增幅，尤其竹北平均單價已漲破4字頭，一旁的新埔也受外溢效應影響，不少新建案集中在田新重劃區內，
整區房價已逼近3字頭。

交易量跌幅第2名的行政區是台中梧棲，台中近2年推案大爆發，尤其新興重劃區更加明顯，其中部分位於梧棲的台中港重劃區因往返中科便利，加上1字頭親民房價吸引不少中科新貴與大量投資客，然而在去年房市景氣反轉，且區域生活機能尚未成熟下，賣壓漸漸浮現、去化速度放緩。

▲（圖／591新建案提供）
▲翻開七都2022年成交量跌行政區數據發現，許多地區交易量腰斬，但房價反而持續上揚。（圖／591新建案提供）
第3名則為台南市新市區，台南近年受惠於台積電於南科擴廠，替該區房市注入活水，尤其鄰近南科的新市房價更是吵得沸沸揚揚，去年成交單價漲幅超過2成，攀升至26.5萬元，也讓不少買方追價意願降低，造成新市去年交易量較前年萎縮5成以上，僅百餘件。

台中另一上榜的行政區為排名第4的烏日，烏日高鐵特區挾帶三鐵交通路網以及高鐵娛樂購物城等重大投資案的優勢，同樣是建商積極搶進的兵家必爭之地，不過去年在逼近3字頭的房價高點盤整，相比2021年成交量破千件，2022年交易量明顯放緩。

第5名則是雙北唯一入榜的鶯歌區，鶯歌為雙北房價相對較低的區段，過去由於區域內鳳鳴重劃區加上捷運三鶯線題材而價量齊揚，然而區域利多已發酵，加上房市反轉，買方轉往觀望，去年交易量僅426件。接著為高雄市橋頭區，高雄房市近年也受惠科技園區議題帶動，尤其台積電於楠梓設廠，將與周邊的橋頭科學園區、仁武產業園串聯成半導體S廊帶，為高雄重大建設規劃，帶動橋頭、楠梓、仁武2022年房價漲幅皆超過1成，橋頭甚至成長逾4成，不過2022年下半年隨著經濟下行、科技業退燒，投資客縮手，該區去年成交量與前年相比直接腰斬。

至於台南上榜的還有歸仁區與相鄰的仁德區，歸仁不僅有高鐵行經還有沙崙智慧綠能科學城以及三井OUTLET進駐，仁德則因緊鄰東區且有捷運藍線議題，過去兩區域因房價基期低、建設題材豐富，吸引投資買盤，去年成交單價已突破2字頭，但在房市利空不斷，買氣降溫下，成交量僅剩前年的一半。

此外，高雄上榜的還有鼓山區及鳥松區，兩區皆以高價住宅著稱，鼓山區內有農十六及美術館兩大豪宅特區，而鳥松區澄清湖周邊多規劃大坪數景觀豪宅或是透天別墅，此類高總價產品，2022年不僅遇上景氣反轉，又加上國際情勢緊張，交易量率先反映。

最後，桃園唯一上榜的區域則為大園區，相較前年成交量破千件，去年僅剩623件，大園區擁有部分青埔特區及客運園區，其中青埔因建設題材豐富，這2年價量齊漲，吸引大批投資客進場，使得鄰近的客運園區承接青埔外溢買盤，不過由於該區生活機能尚未成熟，因此在投資客退場後，買氣驟減。

房貸補貼台北誰能領？「11路段」達標快看　這裡物件最多

獨／「韓式拍貼機」狂開很賺？業者揭經營手法：開8間了

房貸補貼每戶3萬！雙北難受惠　專家：買這3區比較有機會

彭于晏住隔壁！新鄰居砸3.4億現金　無貸款買下天母豪宅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀