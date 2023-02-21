俄烏戰爭將滿一週年！克宮：蒲亭將發表重要演說

俄烏戰爭即將屆滿1週年之際，美國總統拜登閃電訪問烏克蘭後，有消息指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）即將於當地時間21日上午9時發表演講，將會針對「特別軍事行動」的最新近況、目前現階段的評估，以及未來的計畫與目標等進行說明。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭即將於當地時間21日9點（台灣時間21日下午5點）時，對國會議員、軍官與士兵發表重要演說。佩斯科夫指出，「在我們的發展和生活處於關鍵與複雜的時刻，許多人都在等待消息，希望聽到對正在發生的事情的評估，對特別軍事行動的評估」。
除此之外，佩斯科夫透露，蒲亭還會針對國際局勢進行分析，以及說明西方社會對俄羅斯實施全面制裁後，俄羅斯未來1年發展的計劃。
報導指出，在俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯在戰場上遭遇3次重大挫敗，但目前仍占領烏克蘭約5分之1的領土。隨著死傷持續擴大，這場戰爭也變成1991年蘇聯解體後，克宮領導人所下過的最大賭注。
而以美國總統拜登（Joe Biden）為首的西方勢力都表示，這是蒲亭勢必會輸掉的一場賭局。
目前遭到監禁的反對派領袖納瓦尼直指蒲亭是為了個人野心而摧毀俄羅斯的未來，「這場戰爭的爆發原因是源自於俄羅斯境內政治與經濟的問題，蒲亭不惜一切代價，希望以此鞏固個人權勢。」