虛擬貨幣詐騙案！設「實體店」取信投資客 半年詐得2億
全球加密貨幣龍頭FTX破產重組後，引發市場風暴，不少投資人血本無歸。新北市刑警大隊日前接獲多起報案，被害人表示因投資虛擬貨幣遭詐騙，警方立即組成專案小組追查，發現詐騙款項居然流向新北市板橋區一間實體店面，調查後發現這間店面竟是國內首見詐欺集團從事虛擬貨幣詐騙的據點，且該集團詐騙半年來，不法金流就高達2億元。
編輯中心/綜合報導
警方指出，第一波掃蕩逮捕22歲周姓男子等5名詐欺車手、機房成員，並查扣罕見面額100顆至5萬顆不等USDT虛擬貨幣儲值卡450張，上週再緝獲27歲邱姓首腦到案，起出USDT泰達幣約11萬顆，市價約新臺幣330萬元，其被害金流初步清查超過2億元，全案依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
警方表示，經過調查發現，自從虛擬貨幣市場興起後，詐欺集團也開始以虛擬貨幣為號召，吸引投資人加入，被害人在投入大筆資金後才有可能發現自己遭騙。
新北市刑警大隊在多方調閱監視器並分析虛擬貨幣金流，發現詐欺集團為了取信被害人，竟在新北市板橋區館前東路上設立實體店面進行虛擬貨幣交易，有被害人認為既然有店面，就大大降低戒心，因此將畢生積蓄投入。
另外，詐欺集團為簡化交易流程，還自行開發USDT儲值卡，被害人只需購買面額大小不等的儲值卡，詐欺集團即可將金流洗出，讓被害人血本無歸，警方從查扣電腦帳冊中清查，半年來不法金流就高達2億元。
新北市刑警大隊在此呼籲，詐欺手法持續推陳出新，民眾防不勝防，不輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言，就是守住荷包的最好方法。投資理財前務必先行多方求證，選擇合法的投資管道及工具，以免損失慘重，不可不慎。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。