火車遺失物拍賣將登場！「競標清單」網嗨翻：開搶Switch
搭乘大眾交通運輸時容易忘記隨身物品，台鐵樹林火車站將逾期未領回的遺失物品整理後，於明（21）日舉辦拍賣會，讓欲購買的民眾前往競標，超驚人的遺失物清單公開後，瞬間引發網友熱議，除了手錶、行動電源外，居然連任天堂Switch、香奈兒包包也開放競標，讓眾人啼笑皆非的是，甚至還有大理石不沾鍋、高爾夫球竿等。
記者鍾怡婷/綜合報導
臉書粉專「交通×樹林」貼出樹林火車站「逾期遺失品拍賣會」公告，內容提到，112年度的逾期遺失品拍賣會，定於本週三上午9點30分，地點於車站大廳展演活動區舉行，同時公開該場拍賣會提供的競標清單。致電車站客服人員表示，拍賣會約2-3年舉辦一次，現場喊價競標，需要使用現金支付。
本次競標物品包括相機腳架、相機攝影、羽球拍、高爾夫球竿、包包（CHANEL、PUMA）、手錶、行動電源、電子書、電話機、微電腦智慧鍋、不銹鋼快煮壺、血壓機、血糖機、sony psp、任天堂switch、兒童腳踏車、拼圖、吊飾、大理石不沾炒鍋、絨毯。
超狂拍賣清單讓網友直呼「怎麼有辦法在火車上遺失快煮壺，還4個」、「炒鍋也能忘記真佩服」、「入手相機的好時刻！」、「好心動歐買尬」、「應有盡有欸」、「怎麼感覺很划算」、「這是什麼有趣的拍賣會」。