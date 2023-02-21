三星Galaxy S23系列開放取貨！7成5用戶都愛大尺寸
三星Galaxy S23系列今（21）日開放首波預購民眾優先取貨，同時針對購買頂規Galaxy S23 Ultra機種的消費者，再加碼排隊禮最高3,000元郵政禮券，根據統計，10點前就湧入263位星粉。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「觀察整體預購狀況，自開放預購起每日皆有較S22系列成長雙位數的表現。此次Galaxy S23旗艦系列上市，汲取過去成功經驗，加上新機處理器效能躍進滿足消費者需求，將較前代成長20%的目標穩定邁進。」
記者周淑萍/綜合報導
台灣三星觀察此次預購狀況，Galaxy S23 Ultra機型表現超乎預期，以近75%佔比創下新高，足見超高2億畫素相機、超明亮夜幕攝影及承襲Note系列卓越生產力於台灣及全球市場皆獲得熱烈迴響。容量方面，512GB及256GB各有所好，包括S23 Ultra、S23+各有約半數的擁護者；然超大容量仍為特定用戶最愛，S23 Ultra 1TB機種預購首日在各通路皆以秒殺速度銷售一空。而顏色方面，各色表現好評一致，三款機種皆以「墨竹綠」最受消費者青睞，銷售佔比逾三成；「夜櫻紫」則以近三成的表現次之。
Galaxy S23旗艦系列預期銷售目標是成長20%，就預購表現來看線上商城及三大電商皆成長40%，線下通路成長20%，預購表現超乎預期。本次線上預購速度更快，有賴於線上通路合作的積極度。以三星商城為例，立即舊換新折扣增加消費者購機意願。此外；三大電商曝光亦同步提升，增加消費者關注度。
觀察台灣手機市場，因為今年一月年假長，所以買氣不如過去熱烈，但年後買氣也相較往年加溫，整體來說銷售期間相對平穩。期望S23旗艦系列能對台灣上半年手機市場注入強心針，創造更多動能，三星樂觀預估2023年同樣能有雙位數成長表現。