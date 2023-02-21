快訊／本土確診增16,911例！死亡增44例　境外移入+342

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指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為25例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、40例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月28日至今(2023)年2月18日，死亡日期介於今年2月6日至2月18日。
指揮中心說明，今日新增342例境外移入個案中，為139例男性、203例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月21日至2月19日。
指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,954,456例確診、17,608例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。