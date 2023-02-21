普發現金條例三讀通過　陳建仁感謝朝野、蘇貞昌

立法院會今（21）日三讀通過攸關普發現金6000元的疫後特別條例，行政院長陳建仁也在臉書發文，提及這是自己上任後第一個三讀通過的法案，感謝前院長蘇貞昌卸任前將條例送至立院審議，也感謝立院朝野黨團以全民利益、國家福祉為優先，同時預告行政院將在本周四將特別預算送至立院審議，期盼能夠照顧到每一位需要被照顧的國民。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁說，立法院在稍早三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，這是自己上任後第一個三讀通過的法律案，感謝前院長蘇貞昌在卸任前，將特別條例送交立法院審議，也要特別感謝朝野各黨能夠以全民利益、國家福祉為優先，才能在最快的時間內順利通過特別條例。
陳建仁表示，本次疫後特別條例主要是這幾年受全球疫情影響，台灣不但防疫有成，還能維持經濟成長，因此為讓這幾年的經濟成長果實能夠全民共享之外，還要能照顧社會更多弱勢以及因疫情期間受到影響的產業，尤其是中小企業、中低薪房貸族以及學貸族等，另規劃全民普發現金6000元，同時針對疫後復甦強化經濟與社會韌性部分，就各產業、各社會面向提出因應方案，以面對接下來國際經濟局勢的挑戰。
最後陳建仁再次感謝立法院所有委員的努力與支持，行政院也將在本周四依特別條例提出特別預算案送請立法院審議，盼能照顧到每一位需要被照顧的國民。