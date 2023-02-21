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疫後特別條例三讀　時力：遺憾優先興建社宅條文遭否決

▲立法院會三讀通過疫後特別條例，除普發現金外還加碼補助就學貸款人與振興藝文產業。（圖／記者陳威叡攝，2023.02.23）
▲立法院會三讀通過疫後特別條例，除普發現金外還加碼補助就學貸款人與振興藝文產業。（圖／記者陳威叡攝，2023.02.23）

記者呂炯昌／台北報導

立院院會今（21）日三讀通過攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，超徵稅金將用於普發現金，挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等項目。對此，時代力量立院黨團表示，對於優先興建設會住宅作為減輕居住負擔的項目之一，遭到各黨否決感到遺憾。

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時代力量黨團發布新聞稿表示，此次特別預算的編列，執政黨定性為疫後強化經濟與社會韌性的話，核心價值應為優先照顧受疫情影響之國民或弱勢族群，並且反對不排富的普發現金。故於協商過程中，積極為弱勢族群及青年世代發聲，感到欣慰的是在各黨團的支持下，成功爭取部分比例將減輕就學貸款人之負擔，這是對青年世代最好的投資，更能夠有效地促進整體青年群體的經濟安全。

時力表示，不過，也有許多令人遺憾的地方。例如在本次條文中，時代力量黨團要求於第三條第二款中，應明確納入優先興建設會住宅作為減輕居住負擔的項目之一，遭到各黨否決，令人不禁想問過去蔡英文總統承諾的於8年興建12萬戶社會住宅，並推動居住正義，至今除了房價高漲以外，達成進度甚至不到六成。而在近期內政部長林右昌端出的「居住三箭」中，推出「青年購屋積金」或「房貸補貼」等，會不會到頭來只是在幫建商賣房子而已。尤其該些變相發放現金的政策，不但無助於抑制房價，更可能成為房價持續攀升的幫兇。

時力表示，在交通方面，時代力量黨團更傾向透過此次特別預算，平衡過去南北資源分配不均的問題，強調應當提升整體公共運輸品質，並完善弱勢及偏鄉地區交通服務，而目前通過之條文為擴大公共運輸補貼，簡言之也是換個方式補貼現金之概念，無助於整體交通問題的改善，恐也無法實質解決行人地獄之問題。

此次疫後條例雖然規劃撥補勞、健保基金，但時代力量黨團認為，撥補各項基金都只是解燃眉之急的方法之一，尤其是勞保基金，不進行制度性的改革，只是延後基金破產的時間而已。在公教退撫基金方面，這次有公教團體倡議撥補入法，最根本的原因跟年改過後公教人員對於政府承諾喪失信心有很大的關係。時代力量黨團呼籲權責部會應該盡快提出完整的分年撥補計畫並於年度預算中核實撥補。

時代力量黨團認為此次通過的疫後特別條例，雖然有許多立意良善的出發點，但不排富的普發現金策略，根本是政策買票大撒幣，無助於面對疫後的經濟韌性，更無實質解決根本性的社會結構問題。後續審議特別預算時，時代力量黨團也將秉持最嚴格的監督態度，要求執政黨正視人民真正的需求。

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