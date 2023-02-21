名家論壇》朱駿／台南遇旱有應變，農民產業好福氣

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比起談補助，更該談台南在抗旱上的創舉，確實令人耳目一新。前年台灣遭逢「百年大旱」，台南記取前年的經驗與教訓，由市府出面輔導農會，騰出農地鼓勵農民轉植耐旱作物。
像國人喜愛的金門高梁，成份就有來自台南學甲和鹽水區的農民心血，栽植新品種的「台南8號」純糯性釀酒高粱，且跟金門酒廠簽約契作；還有透過官田區農會輔導農民種植「蕎麥」，現在台南已經出產不輸日本的蕎麥麵和蕎麥餅。農民可以減少水費，又能得到農會與企業契作，自然能無後顧之憂地安心轉作。
迄今，台南持續收穫成果，已開創出有利農民收益、環境友善、多元產銷的局面。除了可幫助農民節省水費，亦可透過種植雜糧提高收益，並活化休耕農地，一舉數得，多方獲益。在台南市治理下，窮則變，變則通，農民非但未受到氣候變遷災害的損失，還因此能多得收入，因禍得福。據統計節水面積已經接近上萬公頃。
從爭取補貼，到鼓勵轉種作物，再到海外行銷產品，台南市長黃對農民生計方方面面的用心與努力，宛如父母對子女「提攜捧負，畏其不壽」，畏其不好活，筆者認為真正做到了視民如傷，值得其他縣市首長效法。
中央政府掌握的人力物力資源比台南市多得多，應該可以參考台南的思路與做法，兼顧節水與農民收益，為台灣的農業在面對氣候變遷的大環境下，開闢新路新局。
筆者也想到，過去有許多年，中南部水果盛產，價賤傷農造成滯銷，最後只能靠軍人或學生幫忙消化，實在可惜。政府除了給魚也該給釣竿，參考台南經驗，用創意與高度，幫助農民調整種植方向，為農產品找到高價值的新藍海。
●作者：朱駿／時事評論人
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