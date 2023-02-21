醉酒女撞「賓利+野馬」！閨蜜酒醒後坦承頂包 慘遭送辦
台北市中山區堤頂大道20日發生4車追撞事件，一名33歲的楊姓女子酒後駕車，不慎撞上3部停等紅燈的轎車，且其中2部還是價格高昂的野馬及賓利名車，豈料事發當下，坐在副駕駛座、29歲的黃女下車後，謊稱自己是駕駛，直到2人結束就醫，且警方發現她說詞反覆，2人才坦承黃女是冒名頂替，警方訊後將楊女、黃女依公共危險罪、頂替罪移送法辦。
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警方表示，黃女與楊女是多年閨蜜，兩人前一天晚上在林森北路友人店內餐敘，席間2人與朋友共喝了6、7瓶威士忌，之後還搭配啤酒暢飲，事後搭計程車到返回摩鐵，僅僅休息半小時後就開車上路。
怎料，兩人剛開車到堤頂大道就不勝酒力，先追撞前方停等紅燈的納智捷，再撞上野馬、賓利等名車，其中賓利後座乘客為台畜公司名譽董事長張裕屏。
警方獲報趕抵現場，將黃女、楊女送醫治療，黃女在第一時間坦承酒駕，酒測值為0.67毫克，但警方詢問時，發現黃女說詞反覆，也無法清晰描述事發經過，直到2人從抵達派出所後，楊女才坦承自己是駕駛，酒測值更高達0.84毫克。
警方指出，楊女供稱因為自己「10年內二度酒駕」，擔心會遭到重罰，才會請求黃女頂包。警方初判肇事責任歸於楊女，全案訊後依公共危險及頂替等罪嫌移送法辦。（編輯：孫唯容）