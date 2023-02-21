蔣萬安二寶也能抽！北市公幼、非營利幼兒園抽籤簡化流程
台北市政府今（21）日上午召開市政會議，會中市長蔣萬安裁示，除了今年9月起增加17班專門為2歲兒童開設的獨立專班外，今年起將連續四年編列5000萬預算共2億元，供設立於國小內的公幼申請經費進行改建翻新。此外，從112學年起，公共幼兒園與準公共幼兒園抽籤流程也簡化，具有低收入戶或原住民資格的家庭，不需要再額外檢附文件，系統會自動結合戶役政系統進行比對。
記者丁上程／台北報導
今日市政會議後，教育局方面表示，112學年度開始，因應北市家長對於2歲孩童的托育需求，因此將額外增加17班共272人的額度。此外今年的公立、非營利幼兒園抽籤登記，以往具有原住民、低收入戶等資格的家庭，必須要提前登記並檢附相關資料，不過今年起登記系統將結合戶役政系統，主動檢視申請者是否具相關資格，預計於今年6月5日至7日開放登記，6月8日公告抽籤結果。
此外部分公共幼兒園由於設立在國小校園內，比較難進行大幅度的整修與更新，因此北市府將每年額外編列5000萬預算，一共編列四年共2億元，提供設立在國小內的公共幼兒園，改善廚房、教室等相關設施，並添購新的設備與圖書，希望藉此吸引北市家長們委託公幼照顧自家小朋友。