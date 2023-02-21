小提琴新星世界巡演登衛武營　前田妃奈首訪臺灣

年僅20歲的日本小提琴家前田妃奈於波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽中脫穎而出，榮獲2022年第16屆大賽冠軍，展開超過60場的世界巡演音樂會，2月23日將於高雄衛武營表演廳登場，也特別邀請備受國內外獨奏家重視的鋼琴家王佩瑤合作這次演奏會。
記者陳美嘉／高雄報導
前田妃奈以兩場獨奏會、一場協奏曲巡迴全臺三地。2月23日於高雄衛武營表演廳，樂迷將可欣賞到前田妃奈於大賽演奏、獨有澎湃情感的巴赫著名《夏康舞曲》，以及情思繾綣的馬斯奈《泰伊絲冥想曲》、維尼奧夫斯基風格強烈又炫技的《浮士德幻想曲》、史特勞斯向戀人傳遞熱情的《降E大調小提琴奏鳴曲》等名曲。
波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽，是當前全球歷史最久的國際小提琴大賽，歷屆冠軍如歐伊斯特拉赫父子（David and Igor Oistrakh），皆於音樂史上佔有一席之地。前田妃奈（Hina Maeda）自41位國際年輕好手中脫穎而出。其決賽演奏維尼奧夫斯基第二號及布拉姆斯小提琴協奏曲影片，合計超過10萬次欣賞及一致好評，創造線上與線下都風靡的「前田熱」！
評審團主席、法國小提琴宗師杜梅（Augustin Dumay）於大賽分享會提到，「這屆維尼奧夫斯基大賽要尋找的，並非技巧好的小提琴樂匠，而是有音樂主張的『藝術家』。」前田妃奈獨特的音樂性讓評審看到大賽金獎的特質。除了首獎之外，前田妃奈也一舉摘下四項特別獎，最佳維尼奧夫斯基隨想曲、最佳維尼奧夫斯基協奏曲、最佳奏鳴曲、最佳布拉姆斯作品。