林明溱豪宅五大疑雲？綠營轟：謊言掩蓋不了林家皇宮豪宅

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黃彩玲說，但依據錄音檔內容就證明林明溱的說法避重就輕、漏洞百出，林明溱應該立刻出面說清楚，另沈夙崢也踢爆，林儒彬不但從父親林明溱政治獻金的小金庫中，每個月爽領8萬元，還跟妻子藍君瑜刻意以「政治獻金」名義捐款給父親，意圖就是逃稅，如此玩弄法、追求私利，令眾人不齒。
沈夙崢指出，依據《政治獻金法》擬參選人之子女、若收受政治獻金，屬於違法行為，林儒彬身為參選人子女，雖沒有直接收受政治獻金，卻直接拿參選人林明溱的政治獻金當生活費，恐有違法疑慮。
此外，沈夙崢說，林儒彬除了連續8個月拿林明溱政治獻金來當生活費外，還反捐10萬元給林明溱作為政治獻金，主要就是透過捐贈政治獻金可以申報免稅額，也就是拿爸爸給的錢，再次假意捐給爸爸，以作逃稅之用，實在離譜。
除逃稅爭議外，民進黨也提出豪宅「五大疑雲」，首先林明溱2022年9月15日說過，豪宅不會超過1500萬元，現在卻又說豪宅實價登錄是2300萬元，價差800萬元，到底哪一個價錢才是真的，是否下月又坦承其實是3000萬元。
第二林明溱承認拿選舉補助款買豪宅，所以投林明溱一票就是幫他兒子再買一棟豪宅？第三為林明溱說豪宅價錢2300萬元、地坪50坪，這樣算起來一坪就是46萬元，依照縣府資料，全縣帝王，最黃金的地段是一坪54萬元，而林明溱的豪宅一坪46萬元，其豪宅根本是黃金店面等級，卻自稱是平價住宅。
第四林儒彬是靠爸族，靠爸爸買豪宅、靠爸爸用政治獻金給每個月8萬元薪水，反問林明溱南投縣民的平均薪資多少錢，「連你兒子一半都不到，你是照顧縣民還是只寵愛兒子？」第五林明溱稱只說一棟豪宅，但真的只有一棟嗎？「如果有第二棟，請問要不要退選？」
黃彩玲痛批，林明溱雖然大動作召開記者會狡辯其豪宅的金流來源，但避重就輕，針對以上疑點通通都略過不說，謊言也掩蓋不了林家皇宮豪宅聳立在南投市區的事實。