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林明溱豪宅五大疑雲？綠營轟：謊言掩蓋不了林家皇宮豪宅

▲民進黨今日召開記者會並公布林明溱錄音檔，提出針對豪宅五大疑雲要求其公開說明。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今日召開記者會並公布林明溱錄音檔，提出針對豪宅五大疑雲要求其公開說明。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨南投立委候選人林明溱爆出買豪宅爭議，民進黨今（21）日召開記者會並公布林明溱私下提及豪宅錄音檔，內容解釋豪宅只需2300萬元，並以選舉補助款購買，一切合法。民進黨痛批該說法避重就輕、漏洞百出，另提出豪宅五大疑雲，要求林明溱公開說明清楚。

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民進黨發言人黃彩玲今日與南投縣議員沈夙崢針對林明溱購買豪宅爭議召開記者會，並於會中公布林明溱與友人聊天的錄音檔。黃彩玲質疑，林明溱對外不斷跳針稱豪宅只需要2300萬元，是用選舉補助款買的，一切合法。

黃彩玲說，但依據錄音檔內容就證明林明溱的說法避重就輕、漏洞百出，林明溱應該立刻出面說清楚，另沈夙崢也踢爆，林儒彬不但從父親林明溱政治獻金的小金庫中，每個月爽領8萬元，還跟妻子藍君瑜刻意以「政治獻金」名義捐款給父親，意圖就是逃稅，如此玩弄法、追求私利，令眾人不齒。

沈夙崢指出，依據《政治獻金法》擬參選人之子女、若收受政治獻金，屬於違法行為，林儒彬身為參選人子女，雖沒有直接收受政治獻金，卻直接拿參選人林明溱的政治獻金當生活費，恐有違法疑慮。

此外，沈夙崢說，林儒彬除了連續8個月拿林明溱政治獻金來當生活費外，還反捐10萬元給林明溱作為政治獻金，主要就是透過捐贈政治獻金可以申報免稅額，也就是拿爸爸給的錢，再次假意捐給爸爸，以作逃稅之用，實在離譜。

除逃稅爭議外，民進黨也提出豪宅「五大疑雲」，首先林明溱2022年9月15日說過，豪宅不會超過1500萬元，現在卻又說豪宅實價登錄是2300萬元，價差800萬元，到底哪一個價錢才是真的，是否下月又坦承其實是3000萬元。

第二林明溱承認拿選舉補助款買豪宅，所以投林明溱一票就是幫他兒子再買一棟豪宅？第三為林明溱說豪宅價錢2300萬元、地坪50坪，這樣算起來一坪就是46萬元，依照縣府資料，全縣帝王，最黃金的地段是一坪54萬元，而林明溱的豪宅一坪46萬元，其豪宅根本是黃金店面等級，卻自稱是平價住宅。

第四林儒彬是靠爸族，靠爸爸買豪宅、靠爸爸用政治獻金給每個月8萬元薪水，反問林明溱南投縣民的平均薪資多少錢，「連你兒子一半都不到，你是照顧縣民還是只寵愛兒子？」第五林明溱稱只說一棟豪宅，但真的只有一棟嗎？「如果有第二棟，請問要不要退選？」

黃彩玲痛批，林明溱雖然大動作召開記者會狡辯其豪宅的金流來源，但避重就輕，針對以上疑點通通都略過不說，謊言也掩蓋不了林家皇宮豪宅聳立在南投市區的事實。

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