內幕／蔣市府發言人未滿兩個月就閃辭　疑發言權限遭架空

內幕／市政顧問陳國君權力大？民政局長被叫去開會也挨轟

▲據市府人士指出，身為市政顧問的陳國君，不僅會親自參與市府的輿情會議，甚至還會主導相關內容並下裁示。（圖／記者丁上程攝，2023.02.21）
▲據市府人士指出，身為市政顧問的陳國君，不僅會親自參與市府的輿情會議，甚至還會主導相關內容並下裁示。（圖／記者丁上程攝，2023.02.21）

記者丁上程／台北報導

台北市政府發言人羅旺哲昨（20）日以健康因素為由，向市長蔣萬安請辭。不過外傳是因為發言人權力遭到「高層幕僚」架空。不僅如此，府內人士也向《NOWnews今日新聞》記者透露，日前因為二殯冰櫃不足的議題，民政局長陳永德上週也被要求列席「輿情會議」，而會議中陳永德不斷遭受到市政顧問陳國君的責難，甚至最後下裁示的人也是陳國君，並非主持會議的副市長林奕華。

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知情人士向記者透露，上週末因為第二殯儀館冰櫃不足，導致部分大體得暫時安置在二殯內尚未開放的廳堂，部分家屬甚至得自費購買乾冰，以免大體溫度過高而變質。消息被揭露後，負責殯葬相關業務的民政局長陳永德，則是被要求至「輿情會議」中列席報告。而該會議的主持人雖然是林奕華，但整場會議都由市政顧問陳國君主導，陳永德等相關人等在會議中幾乎都在承受陳國君的責難。

不過，亦有與會人士澄清，民政局之所以在輿情會議中遭到責難，一部分原因是因為二殯冰櫃可能過滿的狀況，農曆年前府級長官已提前指示民政局進行處理，不過年後仍舊發生冰櫃不足導致大體暫放於廳堂的狀況，導致新聞輿情炸鍋，民政局本應負起相關責任。

不僅如此，府內人士也向記者透露，陳國君雖然掛的頭銜是「有給職的市政顧問」，但因為其曾任網路媒體高層、新北市觀旅局長，不僅時常主導府級的輿情會議，甚至也會在通訊軟體的輿情群組中下指導棋，要求副秘書長、發言人團隊等人應該如何對外做回應，就連市府的相關新聞稿，陳國君也都積極介入。

曾任北市府副發言人的民眾黨議員黃瀞瑩，則對蔣市府這樣的「文化」感到驚訝，直言這樣市政顧問「根本是地下市長」。黃瀞瑩指出，前市長柯文哲時代的有給職顧問，如謝明珠、周榆修等人，都是提供專業意見，但是相關市府公關、新聞處理，都是由發言體系主導，更不會發生顧問介入新聞稿內容，甚至是發言人成讀稿機的狀況。

對此陳永德接受記者訪問時證實，上週曾經被找去輿情會議報告，也證實市政顧問陳國君與會，不過並未證實有「被罵」的情況發生，僅表示當時只是去解釋二殯的狀況，讓陳國君能夠轉達給市長，「當時的狀況是沒有人想在春節『出山』嘛！之前也是有預期到可能會有塞車的情況，但現在已經完全沒問題了。」 至於「退休」的想法，陳永德說也是家人所提出，自己不會棄蔣萬安於不顧，還是會繼續做好局長的責任。

面對外界質疑，陳國君早上接受媒體採訪時，均以「應該去問發言人」回應。對於是否架空羅旺哲權力，陳也只稱「不曉得，應該去問當事人」，並稱自己就是將市長交代的事做好、更強調「我沒這麼偉大啦」。

至於其他相關人士透漏的細節訊息，截至記者出稿前，陳國君並未接電話，記者透過訊息聯絡，陳國君僅已讀但並未回應。

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