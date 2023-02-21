內幕／市政顧問陳國君權力大？民政局長被叫去開會也挨轟

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不過，亦有與會人士澄清，民政局之所以在輿情會議中遭到責難，一部分原因是因為二殯冰櫃可能過滿的狀況，農曆年前府級長官已提前指示民政局進行處理，不過年後仍舊發生冰櫃不足導致大體暫放於廳堂的狀況，導致新聞輿情炸鍋，民政局本應負起相關責任。
不僅如此，府內人士也向記者透露，陳國君雖然掛的頭銜是「有給職的市政顧問」，但因為其曾任網路媒體高層、新北市觀旅局長，不僅時常主導府級的輿情會議，甚至也會在通訊軟體的輿情群組中下指導棋，要求副秘書長、發言人團隊等人應該如何對外做回應，就連市府的相關新聞稿，陳國君也都積極介入。
曾任北市府副發言人的民眾黨議員黃瀞瑩，則對蔣市府這樣的「文化」感到驚訝，直言這樣市政顧問「根本是地下市長」。黃瀞瑩指出，前市長柯文哲時代的有給職顧問，如謝明珠、周榆修等人，都是提供專業意見，但是相關市府公關、新聞處理，都是由發言體系主導，更不會發生顧問介入新聞稿內容，甚至是發言人成讀稿機的狀況。
對此陳永德接受記者訪問時證實，上週曾經被找去輿情會議報告，也證實市政顧問陳國君與會，不過並未證實有「被罵」的情況發生，僅表示當時只是去解釋二殯的狀況，讓陳國君能夠轉達給市長，「當時的狀況是沒有人想在春節『出山』嘛！之前也是有預期到可能會有塞車的情況，但現在已經完全沒問題了。」 至於「退休」的想法，陳永德說也是家人所提出，自己不會棄蔣萬安於不顧，還是會繼續做好局長的責任。
面對外界質疑，陳國君早上接受媒體採訪時，均以「應該去問發言人」回應。對於是否架空羅旺哲權力，陳也只稱「不曉得，應該去問當事人」，並稱自己就是將市長交代的事做好、更強調「我沒這麼偉大啦」。
至於其他相關人士透漏的細節訊息，截至記者出稿前，陳國君並未接電話，記者透過訊息聯絡，陳國君僅已讀但並未回應。