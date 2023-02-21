何時普發6000元？民進黨團估算：4月就能發錢

立法院會今（21）日三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定特別預算經費上限為3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10項目，至於外界關注發放6000元時程，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，朝野已達成共識，3月3日邀請行政院長陳建仁報告特別預算案並備質詢，若加上1個月冷凍期，估計院會可於4月10日當周處理，「相信4月就能普發現金6000元。」
記者陳威叡／台北報導
立院今日上午三讀通過攸關普發現金的疫後特別條例，對此鄭運鵬首先感謝在野黨團，雖對於條例適用項目有所不同，但大方向趨於一致，此外各黨團皆以達成共識，行政院長陳建仁將在3月3日前來報告特別預算並備質詢。
鄭運鵬推估，3月6日當周委員會即可開始審查，委員會審查結束後送至院會，考量到1個月冷凍期，最快將在4月10日當周進入到院會處理，相關領取現金的程序相信政院都已準備好，「相信4月就能普發現金6000元。」
民進黨立法院黨團總召柯建銘也表示，3月6日交付委員會審查特別預算，委員會審查天數尊重召委職權，若朝野黨團有共識排除1個月朝野協商冷凍期，將能夠提早發放現金，也期待朝野共同努力儘速通過特別預算，讓全民共享經濟成果。